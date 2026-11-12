Marathon Stagione 3: gratis dall’8 al 15 dicembre con Expedition

Bungie ha svelato i dettagli di Symbiosis, l’aggiornamento che apre la Stagione 3 di Marathon e che porta con sé diverse modalità inedite, compresa un’esperienza PvE destinata a restare in pianta stabile. Insieme ai contenuti nuovi arriva anche un periodo in cui lo sparatutto multiplayer sarà giocabile gratis, così chi finora è rimasto alla finestra potrà farsi un’idea concreta senza spendere nulla.

La formula è la stessa già vista all’avvio della Stagione 2. Lo studio ha scelto di riproporre la prova gratuita durante la prima settimana della nuova stagione e quindi dall’8 al 15 dicembre Marathon sarà accessibile senza alcun impegno. Ognuno potrà valutare con calma se il gioco merita l’acquisto e nel frattempo esplorare tutto quello che arriva con Symbiosis, a partire dalle modalità pensate proprio per dare nuova linfa al titolo.

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Expedition e Deathmatch, cosa cambia con Symbiosis

La novità più corposa si chiama Expedition. È una modalità esclusivamente PvE che dovrebbe entrare in modo permanente nell’offerta standard del gioco, lanciata in Phase 1. Qui non ci sono altri Runner da affrontare perché da soli o in squadra si viene messi davanti a una serie di tre run fatte di combattimenti e sfide ambientali. A rendere l’esperienza più varia ci pensano i Flash Boost, che permettono di modificare la propria configurazione a partita in corso e aprono qualche margine strategico in più per gestire le diverse situazioni che possono presentarsi lungo il percorso.

Sul fronte competitivo debutta invece Deathmatch, proposto per ora in versione beta. Si tratta del ritorno di un grande classico del multiplayer, declinato in scontri PvP fra due squadre da tre giocatori ciascuna. Le partite sono brevi e servono ad accumulare punti, con un dettaglio che fa la differenza per molti appassionati: l’equipaggiamento permanente non viene mai messo a rischio, per cui si può giocare con maggiore leggerezza.

L’evento Crew Up e il piano di rilancio di Marathon

In parallelo prende il via Crew Up, evento che partirà l’8 dicembre e si chiuderà il 22 dicembre, cioè una settimana dopo la fine dell’Open Play gratuito. In palio c’è una quantità consistente di ricompense tra equipaggiamenti e modifiche per le armi. Per partecipare bisogna riscattare l’apposito codice promozionale diffuso da Bungie, completare il tutorial e accedere così alla nuova sezione Eventi del Codex, dove si trovano tutte le attività legate all’iniziativa.

Da quel momento le sfide delle Spedizioni diventano via via più impegnative e lo studio chiarisce che queste missioni non possono essere completate in solitaria. Ogni squadra deve includere almeno due giocatori che abbiano riscattato il codice, anche se poi ciascuno porta avanti le proprie sfide e ottiene i premi in maniera del tutto indipendente rispetto ai compagni.

La nuova stagione rientra nel pacchetto di interventi con cui Bungie punta a cambiare profondamente Marathon per lasciarsi alle spalle il flop iniziale del gioco, un debutto deludente che sarebbe stato preceduto da forti contrasti interni già durante la fase di progettazione.

Fonte: TecnoAndroid