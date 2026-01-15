Meta cancella mezzo milione di account under 16 in Australia

Mentre noi eravamo impegnati con la solita routine fatta di scroll infiniti e notifiche, in Australia è successo qualcosa di senza precedenti. Senza troppi proclami, quasi agendo nell’ombra per evitare il panico mediatico, il gruppo Meta ha dato il via a una delle più grandi epurazioni digitali della storia recente. Parliamo di oltre mezzo milione di account evaporati nel nulla in un colpo solo. Non si è trattato di un errore tecnico o di un attacco hacker, ma della risposta muscolare di Mark Zuckerberg a una legge che non ammette repliche: il divieto assoluto di accesso ai social per chi ha meno di 16 anni.

Zuckerberg tra privacy e polizia digitale: il caso Australia

Questa mossa segna un punto di non ritorno. Se fino a ieri le restrizioni sull’età sembravano poco più che un suggerimento gentile, di quelli che si aggirano con un clic sulla data di nascita, oggi il governo australiano ha messo sul tavolo una minaccia che scotta: sanzioni che sfiorano i 50 milioni di dollari. Davanti a cifre del genere, anche i giganti della Silicon Valley smettono di fare spallucce. Instagram, Facebook e Threads hanno così iniziato a “tagliare” profili in modo sistematico, basandosi su un mix di segnali comportamentali e tecnologie di stima dell’età.

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Tuttavia, il vero nodo della questione non è tanto la rimozione in sé, quanto il metodo. Meta si trova in una posizione scomoda: da un lato deve obbedire, dall’altro deve inventarsi poliziotto digitale. Identificare un quattordicenne che finge di averne venti non è un compito banale. L’azienda sta sperimentando sistemi che analizzano il modo in cui scrivi, gli interessi che mostri e persino selfie “intelligenti” che dovrebbero indovinare i tuoi anni dai tratti del viso. È un terreno scivoloso dove la sicurezza dei minori va a sbattere contro il diritto alla privacy di tutti gli altri.

C’è poi il risvolto umano e sociale che spesso dimentichiamo nei dibattiti legali. Escludere in blocco una generazione dai social significa togliere loro non solo i meme, ma anche spazi di aggregazione e confronto che, nel bene o nel male, oggi definiscono l’adolescenza. Il rischio concreto è che questi ragazzi, cacciati dai “quartieri sicuri” e sorvegliati del web, finiscano per rifugiarsi negli angoli più bui della rete, in piattaforme senza regole dove nessuno li protegge davvero. Senza contare la creatività di genitori e figli nel trovare scappatoie, trasformando la legge in una sorta di sfida a guardie e ladri digitale.

Nel frattempo, non tutti sono rimasti a guardare in silenzio come ha fatto Meta inizialmente. Reddit ha già affilato le armi legali, contestando la definizione stessa di social network e temendo per la libertà d’espressione. La sensazione è che l’Australia sia solo il laboratorio di un esperimento globale. Se il modello dovesse funzionare, prepariamoci, perché l’idea di un documento d’identità per aprire un’app potrebbe diventare la normalità anche per noi.