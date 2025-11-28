Mercedes GLC: in Italia vendute 100.000 vetture

Il segmento dei SUV premium continua a giocare un ruolo di primo piano nel settore auto. In tale contesto, il percorso commerciale della Mercedes GLC si distingue per continuità e risultati. L’arrivo al traguardo delle 100.000 unità vendute nel nostro Paese rappresenta un passaggio importante. Ciò non solo per il marchio, ma anche per l’intero mercato. La crescita registrata nel 2025, con 11.505 unità vendute nei primi mesi dell’anno, conferma la solidità di un progetto. Secondo quanto dichiarato da Marco Terrusi, Head of Sales Cars Mercedes Italia, la GLC è diventata un riferimento per chi cerca un equilibrio tra versatilità, tecnologia e comfort. L’attenzione degli acquirenti sarebbe in particolare sostenuta da una proposta articolata. Quest’ultima costruita su una varietà di motorizzazioni che coprono esigenze molto diverse.

Mercedes GLC: la crescita registrata da tale vettura

Un ruolo importante è svolto dai sistemi Diesel Plug-In, una configurazione rara nel mercato e particolarmente apprezzata. La recente revisione delle normative fiscali, con nuove aliquote per i fringe benefit, ha reso più evidente la convenienza operativa di soluzioni che riducono consumi ed emissioni senza rinunciare all’autonomia tipica del diesel. Una caratteristica che contribuisce a sostenere la competitività del modello proprio mentre molte aziende rivalutano i propri parchi auto alla luce dei cambiamenti regolatori.

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Accanto alla versione tradizionale, la variante Coupé continua a intercettare un pubblico orientato a uno stile più sportivo. Le potenze di sistema, tutte elettrificate, spaziano da 186 CV fino ai 680 CV delle versioni firmate Mercedes-AMG, delineando un ventaglio di possibilità che amplia il posizionamento sul mercato. A completare la proposta arrivano i powertrain Plug-in, capaci di operare in modalità elettrica per distanze che sfiorano i 130 km.

L’offerta si è ulteriormente ampliata con il debutto della nuova versione elettrica, presentata al Salone di Monaco. L’ingresso della variante BEV segna una svolta. Un design rinnovato, una griglia rivista e tecnologie sviluppate per la nuova generazione di veicoli a batteria testimoniano la volontà del marchio di proseguire nell’elettrificazione della propria gamma senza compromessi. Osservando l’evoluzione del modello e il ritmo delle vendite, la Mercedes GLC sembra diventare uno specchio delle trasformazioni del settore.