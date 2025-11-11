Mercedes GLC elettrica AMG: la rivoluzione sportiva con quasi 1.000 cavalli

Dopo il debutto ufficiale della nuova Mercedes GLC elettrica al Salone di Monaco, la casa tedesca è pronta a spingersi oltre con una variante ancora più performante. Le ultime foto spia trapelate online mostrano un prototipo che si distingue per un design profondamente sportivo. La vettura infatti presenta una carrozzeria resa più aggressiva da nuove minigonne, cerchi maggiorati e un imponente spoiler posteriore attivo.

L’identità AMG si riconosce subito. È possibile individuare immediatamente linee più tese, proporzioni più muscolose e un body kit che enfatizza le forme del SUV, unendo eleganza e potenza visiva. Anche gli interni, pur conservando l’impostazione della versione standard, presentano sedili sportivi con poggiatesta integrati e altri dettagli esclusivi che ne valorizzano il carattere da pista.

Motori e prestazioni: Mercedes GLC AMG elettrica verso i 1.000 CV

Sotto la carrozzeria, troviamo però il vero salto di qualità. La nuova GLC AMG elettrica dovrebbe adottare tre motori elettrici a flusso assiale sviluppati da YASA, capaci di spingere la potenza complessiva fino a quasi 1.000 cavalli. Numeri impressionanti per un SUV di lusso che, in questo modo, si avvicinerebbe alle supercar più esclusive del momento.

La piattaforma sarà basata su un’architettura a 800 Volt, la stessa già vista su altri modelli elettrici di fascia alta del gruppo, garantendo ricariche ultraveloci e una gestione termica più efficiente. L’obiettivo di Mercedes – AMG ? Unite potenza estrema, efficienza e comfort, mantenendo l’autonomia elevata che già distingue la GLC elettrica standard (oltre 700km WLTP).

Il debutto ufficiale è previsto nel corso del 2026, con una presentazione anticipata già nei prossimi mesi. Tale versione rappresenterà uno dei modelli di punta della gamma AMG elettrica. Tutto ciò fa pensare alla casa di Stoccarda un futuro promettente nel settore delle auto sportive a zero emissioni. Insomma i tempi sono ormai ridotti all’ osso e le aspettative del pubblico crescono sempre di più.