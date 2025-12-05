Mercedes-Benz, iniziati i test per la nuova Classe G Cabriolet

Mercedes-Benz ha dato il via alla fase di test che vedono coinvolto uno dei veicoli più iconici della casa tedesca. La Classe G Cabriolet sta iniziando un intenso ciclo di prove dinamiche che verranno eseguiti su strada e in pista per saggiarne le performance in diversi scenari di utilizzo.

Con l’arrivo della versione Cabriolet, il marchio di Stuttgart vuole rendere ancora più unica e senza tempo una vettura che è già entrata nell’immaginario comune. Il design inconfondibile si unirà all’esperienza di guida a cielo aperto, creando un connubio unico e speciale.

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I primissimi dettagli diffusi dalla stella a tre punte indicano come la Classe G Cabriolet stia affrontando svariati test in diverse parti del mondo. Le prove attualmente in corso in Austria consentiranno di raccogliere dati utili sulla dinamica del veicolo per consentire ulteriori sviluppi prima del debutto ufficiale.

Mercedes-Benz vuole ridefinire una icona con la nuova Classe G Cabriolet, test in corso per definire la dinamica di guida in diverse condizioni

Infatti, l’obiettivo dei tecnici Mercedes-Benz è quello di garantire l’esperienza di guida tipica della Classe G con il vantaggio di poter contare sul vento tra i capelli mentre si è alla guida. In questo modo, il nuovo modello garantirà le stesse performance e sensazioni tipiche della vettura originale pur considerando il cielo aperto che richiede attenti studi strutturali. Questa impresa andrà a ridefinire gli standard di uno dei simboli del marchio.

Completati i test in Austria, la Classe G Cabriolet si sposterà in Svezia dove verranno condotti severi test invernali. I paesaggi innevati e le temperature rigide del Paese consentiranno di testare la robustezza della vettura, oltre a mettere a dura prova la dinamica di guida e l’affidabilità della vettura.

Maggiori dettagli sulla Classe G Cabriolet verranno condivisi nel corso dei prossimi mesi. Il lancio della vettura è atteso per il 2026, molto probabilmente tra la primavera e l’estate. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte dell’azienda che certamente non tarderanno ad arrivare.