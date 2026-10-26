Mercedes 190 E Evolution II e 300 Adenauer ad Auto e Moto d’Epoca

Ad Auto e Moto d’Epoca 2026 ci sono due Mercedes storiche che si prendono la scena senza bisogno di troppe presentazioni. Una è la sportiva 190 E Evolution II, l’altra è la berlina 300 Adenauer. Messe una accanto all’altra raccontano due epoche molto diverse della casa tedesca, e lo fanno con una chiarezza che difficilmente passa inosservata agli occhi di chi ama le auto classiche. Il confronto è immediato, quasi istintivo, perché parliamo di due vetture nate con obiettivi lontanissimi tra loro ma accomunate dalla stessa stella sul cofano.

Non si tratta semplicemente di due modelli d’epoca esposti per riempire uno spazio. La scelta di affiancarli ha un senso preciso, perché permette di leggere in un colpo solo una parte importante della storia del marchio. Da una parte c’è l’anima più grintosa e prestazionale, dall’altra quella più composta ed elegante. Due facce della stessa medaglia, insomma, che la casa tedesca ha saputo coltivare nel tempo senza mai rinunciare alla propria identità.

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La 190 E Evolution II e il lato sportivo della Stella

Chi si avvicina alla 190 E Evolution II capisce subito di avere davanti qualcosa di particolare. È la rappresentante del lato sportivo della rassegna, quella che attira gli sguardi degli appassionati di guida e di prestazioni. Il suo ruolo in questa coppia è piuttosto evidente: incarnare un’epoca in cui anche una vettura dalla base di berlina poteva trasformarsi in un oggetto pensato per emozionare.

Il fascino di questa Mercedes sta proprio nel contrasto con la sua compagna di esposizione. Accanto a una berlina di rappresentanza, la sportiva sembra quasi voler rivendicare uno spirito diverso, più ribelle e diretto. È una presenza che parla a un pubblico preciso, quello che nelle auto storiche cerca anche il ricordo di un certo modo di vivere la strada e la velocità. E vederla dal vivo, in un contesto dedicato al passato dell’automobile, ha sempre un effetto speciale.

La 300 Adenauer e un’altra idea di automobile

Tutt’altra atmosfera si respira davanti alla 300 Adenauer. Qui non c’è nulla di aggressivo, ma una berlina che punta su presenza, dignità e proporzioni importanti. Rappresenta un’epoca differente della Stella a tre punte, lontana da quella della sportiva e proprio per questo complementare. Se la 190 E Evolution II racconta la voglia di correre, la Adenauer racconta piuttosto il desiderio di viaggiare con classe.

Il valore di questa coppia sta tutto nel dialogo tra le due vetture. Guardandole insieme si percepisce quanto il marchio abbia saputo cambiare pelle nel corso dei decenni, adattandosi a gusti ed esigenze molto diverse. Una berlina elegante e una sportiva dal carattere deciso, ciascuna figlia del proprio tempo, ciascuna capace di restituire un pezzo di storia della casa tedesca a chi passa tra i padiglioni.

Per i visitatori di Auto e Moto d’Epoca 2026 è l’occasione di osservare da vicino due interpretazioni opposte dello stesso marchio, raccolte in un unico colpo d’occhio. Da una parte la sportiva 190 E Evolution II, dall’altra la berlina 300 Adenauer, due Mercedes storiche che insieme raccontano epoche diverse della casa di Stoccarda e che in fiera si sono conquistate un posto in prima fila.

Fonte: TecnoAndroid