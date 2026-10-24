Menopausa in Messico: il silenzio che pesa su 24 milioni di donne

Per milioni di donne la menopausa in Messico resta un argomento di cui si parla poco e male, quando se ne parla. María José Cuevas, documentarista di 54 anni, ricorda che da ragazza dire a una donna che “sembrava in menopausa” equivaleva a darle della scorbutica e dell’amareggiata. Le informazioni ricevute su questa fase della vita si fermavano alla fine del ciclo e a qualche vampata. Oggi, dopo due anni senza mestruazioni, a preoccuparla non sono tanto i sintomi quanto la mancanza di certezze, soprattutto sulla terapia ormonale. Sua madre è morta di cancro e la paura la tiene lontana dal trattamento, eppure quando ascolta le opinioni opposte teme anche di rinunciarvi. Il risultato è un’angoscia che non la lascia mai.

Mayela Delgadillo, giornalista di 55 anni, circa tre anni fa ha cominciato a sentirsi stanca e senza energie. Poi è arrivato il disinteresse per tutto quello che prima le piaceva, uscire compreso, e infine i problemi di memoria. Non riusciva a trattenere due frasi di seguito e rileggeva quattro volte la stessa pagina. Il giro degli ambulatori è stato lungo: aspirina per il mal di testa, vitamine, un controllo alla tiroide, infine gli antidepressivi. Secondo lei nessuno ha mai guardato alla donna nel suo insieme. A un certo punto si è chiesta quale fosse la causa e ha capito che si trattava della menopausa. Parlandone con le amiche si è accorta che l’argomento era semplicemente taciuto. Informandosi da sola ha incontrato lo stesso timore di María José, cioè che gli ormoni possano provocare il cancro, ma ha scelto di voler tornare a stare bene piuttosto che vivere in quel modo per altri 25 anni.

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Un silenzio che riguarda 24 milioni di donne

Nel Paese sono oltre 24 milioni le donne che attraversano una delle fasi di questa transizione, tra climaterio, perimenopausa e menopausa. Molte incontrano ostacoli nell’accesso a informazioni affidabili, prevenzione, diagnosi tempestiva e assistenza integrale. Organizzazioni e specialiste individuano due cause principali. Da un lato il tabù, dall’altro l’assenza di dati solidi su cui costruire politiche pubbliche.

Proprio per colmare questo vuoto nel 2022 Gabriela Rojas e Mamen Díaz hanno fondato l’associazione Sin Reglas. Il modello era il Regno Unito, dove tra la fine degli anni Dieci e l’inizio degli anni Venti attivismo, media, medici, aziende e Parlamento avevano spinto il tema al centro del dibattito. Nel 2021 esisteva già un gruppo parlamentare trasversale dedicato, mentre il Women and Equalities Committee della Camera dei Comuni aveva raccolto più di 80 testimonianze scritte e un sondaggio con oltre 2.000 risposte. Il rapporto del 2022 trattava la menopausa come questione di salute, lavoro e uguaglianza, e il governo l’ha poi inserita nella strategia per la salute femminile in Inghilterra con misure su terapia ormonale sostitutiva, formazione dei professionisti e supporto sul posto di lavoro. Nello stesso 2022 l’associazione messicana ha pubblicato il suo primo rapporto sulla sopravvivenza, la percezione e l’impatto della menopausa nella società.

Il prezzo pagato sul lavoro

Mamen Díaz osserva che le imprese hanno fatto passi avanti su mestruazioni, maternità, congedo di paternità e allattamento, mentre la menopausa resta dimenticata, come se una donna che smette di essere fertile smettesse anche di essere produttiva. Per Gabriela Rojas questa omissione si traduce nella perdita di talento femminile. Sintomi come la nebbia mentale, l’ansia o l’insonnia vengono scambiati per scarso rendimento, e così alcune lavoratrici perdono promozioni, aumenti, posti nei gruppi di lavoro o l’impiego stesso. Insieme all’IMCO, con i dati dell’ENOE del 2022, l’associazione ha scoperto che tra i 45 e i 54 anni il principale motivo di inattività femminile sono le dimissioni volontarie, più che intorno ai 30 anni. Capi e supervisori spesso non sanno riconoscere questi segnali e finiscono per assumere un uomo o una persona più giovane.

Nel 2026 il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), Sin Reglas e il CIDE hanno pubblicato il primo studio sugli effetti della transizione menopausale sulla partecipazione economica delle donne messicane. Dosia Calderón, rappresentante aggiunta dell’UNFPA, spiega che serviva dare numeri a un problema rimasto ai margini, perché ciò che non si misura non si può cambiare. Il documento rileva un persistente divario salariale di genere tra i 40 e i 60 anni, e fino al 30% di questa differenza non si spiega con istruzione o esperienza, segno del peso di fattori invisibili come salute, stigma e discriminazione legata a genere ed età. Per Calderón è una questione di giustizia economica, visto che la menopausa coincide spesso con il momento di massima leadership professionale. Secondo la rappresentante il Messico non può puntare a uno sviluppo sostenibile se lascia che il 50% della sua popolazione affronti questa transizione nell’abbandono istituzionale.

Fonte: TecnoAndroid