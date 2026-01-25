Memorie SSD enterprise adesso costano fino a 16 volte un HDD

La crisi delle memorie sta mostrando i suoi effetti più evidenti nel settore enterprise, dove il divario tra tecnologie di archiviazione si sta ampliando in modo drastico. Negli ultimi mesi, il prezzo degli SSD destinati a data center e infrastrutture professionali ha raggiunto livelli tali da arrivare, in alcuni casi, a costare fino a 16 volte più di un HDD tradizionale con capacità simile.

Un dato che fotografa una situazione sempre più sbilanciata e che mette in difficoltà aziende, provider cloud e operatori IT, costretti a rivedere strategie e investimenti.

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Perché gli SSD enterprise stanno diventando così costosi

A differenza dei modelli consumer, gli SSD enterprise utilizzano memorie più avanzate, controller dedicati e sistemi di protezione dei dati pensati per carichi di lavoro continui e critici. Il problema è che proprio queste memorie sono oggi tra le più richieste e, allo stesso tempo, tra le meno disponibili.

La produzione si è progressivamente concentrata su chip ad alto margine, mentre l’offerta resta limitata. A questo si aggiunge la domanda crescente proveniente da settori come intelligenza artificiale, big data e servizi cloud, che assorbono enormi quantità di storage ad alte prestazioni. Il risultato è una pressione sui prezzi che colpisce soprattutto gli SSD di fascia enterprise, già costosi per natura.

Gli HDD, al contrario, beneficiano di una filiera più stabile e di una tecnologia ormai matura. Anche se non possono competere in termini di velocità e latenza, restano imbattibili sul fronte del costo per terabyte, un fattore che oggi torna centrale.

Le conseguenze per data center e aziende

Con un rapporto di prezzo così estremo, molte aziende stanno rallentando o rimandando il passaggio completo agli SSD. In diversi scenari, gli HDD tornano a essere una scelta obbligata per lo storage massivo, soprattutto per dati o archivi che non richiedono accessi rapidi.

Alcuni operatori stanno adottando soluzioni ibride, combinando SSD per le operazioni critiche e HDD per l’archiviazione a lungo termine. Una strategia che permette di contenere i costi, ma che complica la gestione dell’infrastruttura.

Il rischio, però, è che questa situazione rallenti l’innovazione. Molti progetti basati su prestazioni elevate potrebbero essere ridimensionati o rinviati, proprio a causa dei costi fuori scala dello storage flash enterprise.

Uno squilibrio destinato a durare?

Nel breve periodo, non ci sono segnali di un riequilibrio immediato. La crisi delle memorie non sembra destinata a rientrare rapidamente, e i produttori continuano a privilegiare i segmenti più redditizi. Questo lascia intendere che il divario tra SSD enterprise e HDD potrebbe essere elevato ancora per diversi trimestri.

Paradossalmente, mentre il futuro dello storage viene spesso descritto come completamente flash, la realtà del mercato racconta un’altra storia. Gli HDD, dati per superati, stanno vivendo una nuova fase di centralità economica. Finché il costo degli SSD enterprise resterà così alto, il disco meccanico continuerà a essere una scelta obbligata per chi deve archiviare grandi quantità di dati senza mandare in crisi i budget.

La crisi delle memorie non sta solo facendo salire i prezzi: sta ridisegnando le priorità dell’intero settore storage.