Memoria umana: la cascata di segnali che decide cosa resta

Da anni gli scienziati sospettano che la nostra memoria sia molto più elegante e complessa di un semplice archivio con il tasto “tieni” o “butta”. Se ci pensi, è un dubbio che abbiamo un po’ tutti: perché certi momenti ci restano attaccati addosso per una vita intera mentre altri scivolano via dopo pochissimo? Una nuova ricerca guidata da Priya Rajasethupathy sembra dare finalmente una risposta che va oltre le classiche teorie. Il punto non è un singolo meccanismo biologico che decide tutto in un colpo, ma una specie di sequenza temporale, una vera e propria cascata di segnali che si attivano con tempistiche diverse in aree diverse del cervello. Come se la memoria, per durare, dovesse attraversare più “porte” una dopo l’altra.

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Dall’ippocampo al DNA: il viaggio dei ricordi

Per decenni si è parlato quasi solo del famoso duo ippocampo–corteccia come se fossero i protagonisti assoluti della storia del ricordo. Uno accende l’esperienza, l’altra la stabilizza. Un modello utile, certo, ma anche un po’ limitato, perché lasciava aperta una domanda che nessuno riusciva a chiudere bene: cosa determina la durata di un ricordo? Perché uno resta e un altro no? Già nel 2023 lo stesso gruppo di ricerca aveva fatto un passo avanti identificando un ruolo importante del talamo, che non si limita a filtrare gli stimoli ma sembra anche decidere quali ricordi valga la pena spedire alla corteccia per essere conservati.

Nel nuovo studio questo ruolo è diventato ancora più chiaro. I ricercatori hanno creato una specie di “mondo virtuale” per topi, controllando al millimetro le esperienze che avrebbero ricordato. Cambiando la frequenza con cui venivano esposte, hanno misurato quanto ciascun animale fosse bravo a mantenere vivo quel particolare ricordo. Le differenze individuali sono state la chiave per capire quali segnali molecolari si accendevano nei loro cervelli, non solo nel talamo ma anche nella corteccia.

A quel punto serviva distinguere ciò che era semplice coincidenza da ciò che davvero faceva la differenza. Grazie a una piattaforma basata su CRISPR, la co-lead Celine Chen ha iniziato a disattivare uno per uno i geni sospettati e ha osservato come cambiava la durata dei ricordi. Il risultato è stato sorprendente: ogni molecola coinvolta sembrava agire in un preciso intervallo temporale. Alcune sostenevano il ricordo nei giorni immediatamente successivi, altre nelle settimane, altre ancora nei periodi più lunghi.

Il quadro finale assomiglia a una storia raccontata in tre atti. Si parte dall’hippocampus, dove il ricordo nasce. Entra poi in scena Camta1, che stabilizza tutto nelle prime fasi. Subito dopo arriva Tc4, che rafforza le connessioni e dà struttura a ciò che si è appena formato. Infine si attiva Ash1l, che interviene ancora più in profondità, modificando il modo in cui il DNA viene letto e rendendo il ricordo davvero duraturo.

La stessa Rajasethupathy lo riassume in modo molto semplice: non esiste un interruttore unico per la memoria a lungo termine, ma un insieme ordinato di processi che entrano in gioco uno dopo l’altro, quasi come una piccola orchestra biologica. Capire meglio questo meccanismo potrebbe un giorno aiutare a intervenire nei disturbi della memoria, o persino a proteggerla quando inizia a vacillare. Una scoperta che, oltre al valore scientifico, ci restituisce un’idea affascinante di come il cervello dia forma al nostro passato.