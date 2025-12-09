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MediaWorld: un dicembre natalizio ricco di offerte davvero interessanti

Le nuove offerte MediaWorld anticipano il Natale con suggerimenti utili per la casa, la cura personale, il tempo libero e l’intrattenimento

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
mediaworld Alternativo: Promozione esclusiva MediaWorld, smartphone in offerta, occasioni tech, offerte mobili.

Le occasioni di dicembre MediaWorld  sono perfette per acquistare ciò che porta valore reale nel tempo, che sia destinato all’ambiente domestico, alla salute, alla forma fisica, alla cucina o alla tecnologia portatile. In questo periodo, il gesto di scegliere ha un significato che va oltre l’acquisto: diventa un modo per prepararsi alle settimane festive e per arrivare al nuovo anno con una spinta in più ed un po’ più felici. Le promozioni sono tutte speciali, ognuna a modo proprio, ed accontentano proprio tutti! La selezione di MediaWorld è infatti fantastica, ampia e vedrete che copre davvero tutti i possibili device.

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Offerte pensate per voi di MediaWorld

Tra le proposte di MediaWorld spicca lo spazzolino ORAL-B iO Series 6S a 119 euro, perfetto per chi cerca una pulizia accurata e delicata. Sempre nello store, la scopa elettrica DYSON V15 Origin a 499 euro semplifica le pulizie domestiche, mentre in cucina la PHILIPS Airfryer Serie 2000 6.2L a 89 euro permette di preparare piatti gustosi in poco tempo. Per la cura dei capelli, MediaWorld offre la DYSON Airstrait a 499 euro, ideale per uno styling rapido e professionale.

Chi ama lo sport può magari acquistare il GARMIN Vivoactive 5 al prezzo top 189,99 euro o anche il GARMIN Forerunner 165 alla bellezza di 219,99 euro. Nuovo smartphone? Lo store propone l’OPPO Find X9 5G 512 GB a 999 euro! Scegliete anche in promo il tablet SAMSUNG Galaxy Tab A11+ 256GB a 249 euro, perfetto sia per lavorare o per guardare serie Netflix a notte fonda. Non manca chi cerca archiviazione veloce: il SAMSUNG 990 PRO 1 TB a 119,99 euro garantisce prestazioni elevate. Per chi desidera immortalare ogni momento, la KODAK PixPro FZ55 a 139 euro è pronta all’uso, mentre la musica natalizia prende vita con la JBL PartyBox Club 120 a 299 euro, disponibile esclusivamente da MediaWorld.

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