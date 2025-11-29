MediaWorld: un Black Friday speciale pieno di promozioni

Non c’è bisogno di correre nei negozi affollati: potete pianificare attentamente, scegliere ciò che serve davvero e risparmiare senza rinunciare alla qualità. MediaWorld mette in palio marchi prestigiosi, così non solo farete felici i vostri cari, ma potrete anche godervi la soddisfazione di aver speso meno. È il momento giusto per sorprendere chi amate con prodotti innovativi, magari anticipando regali che normalmente sembrerebbero fuori portata. Tra le luci natalizie e i profumi di biscotti, immaginate di scartare una nuova console, uno smartphone scintillante o un tablet pronto a rendere ogni serata più speciale. Approfittare di queste offerte significa entrare nello spirito natalizio con un sorriso, evitando stress e trovando articoli di qualità a prezzi unici. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: il Black Friday di MediaWorld è come un preludio perfetto per un Natale ricco di tecnologia e convenienza.

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Offerte limitate ora da MediaWorld

Tra le offerte di quest’anno, potreste stupire i vostri figli o nipoti con la NINTENDO Switch 2+Mario Kart World a 499 euro, oppure regalare a un gamer la SONY PS5 Dig Fortnite Chaos, White a 349 euro o la SONY PS5 Digital Slim E Chassis (825GB) a 349 euro. Se volete fare un regalo tech per tutta la famiglia, il SAMSUNG Galaxy S24, 256 GB a 499 euro e il super potente SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 256GB a 849 euro sono scelte eccellenti. Per chi ama l’Apple style, l’APPLE iPhone 16 128GB Blu oltremare 679 euro e l’APPLE iPad A16 11” Wi-Fi 128GB a 329 euro faranno brillare gli occhi di chi li riceverà.

Gli amanti di film e serie TV non potranno resistere all’AMAZON Fire TV Stick 4K Select (2025) 8GB Wi-Fi 5 a 19,99 euro, mentre chi vuole più spazio per ricordi e file può scegliere la TOSHIBA 2 TB Canvio Basics USB 2000 GB, 540 Mbyte/s a 59,99 euro. Infine, per chi vuole sorprendere con stile, la PIASTRA DYSON Airstrait a 329 euro è perfetta per un regalo elegante e utile.