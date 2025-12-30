MediaWorld PROMO ESPLOSIVE: offerte di fine anno da non perdere

Quando si parla di offerte interessanti, MediaWorld riesce sempre a far discutere. Il nuovo volantino è uno di quelli che si commentano tra amici, magari davanti a un caffè, perché mescola tecnologia, casa e intrattenimento. Qui non c’è bisogno di grandi promesse, bastano i numeri ed i nomi riconoscibili per stimolare la curiosità. MediaWorld punta su prezzi che restano impressi e su oggetti che fanno venire voglia di saperne di più. Ti ritrovi a sfogliare le pagine con attenzione, chiedendoti quale proposta sia la più intrigante. È un racconto fatto di schermi luminosi, profumi di cucina e suoni intelligenti che si intrecciano.

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Offerte eccezionali fino a domani

In questa selezione MediaWorld mette insieme proposte che fanno parlare. Il Motorola Edge 60 Fusion 8+256 GB in grigio spicca con 299 euro, cifra che resta impressa. Accanto, MediaWorld strizza l’occhio alla cucina con il Philips Airfryer Serie 1000 a doppio cestello a 149,99 euro, mentre la passione per la pizza trova il G3 Ferrari Forno Pizza Delizia a 109 euro. Lo sguardo va poi sull’iPhone 17 Pro Max 256GB Blu profondo, indicato a 1469 euro, affiancato dal Samsung Galaxy A26 5G 128 GB nero a 249 euro. Per spazi raccolti, MediaWorld propone il Samsung UE32F6000FUXZT TV LED 32 pollici al prezzo davvero imperdibile di soli 299 euro.

Il lato potenza è rappresentato dall’ASUS V16 V3607 Notebook Gaming 16 pollici al costo folle di 1099 euro, mentre l’Amazon Echo Pop si presenta a 54,99 euro. MediaWorld pensa anche alla cura personale con lo spazzolino elettrico Philips DiamondClean a 109 euro. A chiudere, il Kenwood FDP31.360GY robot da cucina a 119 euro. Le combinazioni sorprendono, i numeri restano bassi e MediaWorld diventa un riferimento di cui si parlerà ancora domani.