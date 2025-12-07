MediaWorld OFFERTE esplosive: prezzi BOMBA sui migliori brand tech

La magia del Natale non vive solo nelle luci e nelle tradizioni, ma anche nella possibilità di scegliere prodotti capaci di rendere i mesi successivi più efficienti e piacevoli oltre che ovviamente il momento dello scarto dei regali più euforico. Con un assortimento che spazia dall’elettronica di consumo alla cura personale, passando per la mobilità digitale e la cucina moderna, puoi trovare da MediaWorld soluzioni adatte ai tuoi progetti e ai doni che vuoi preparare per chi conta davvero. Le proposte natalizie dello store invitano a esplorare nuove comodità grazie a dispositivi progettati per offrire risultati affidabili e immediati.

Dalla cura del corpo alla tecnologia mobile, dal benessere sportivo agli strumenti per migliorare l’ambiente domestico, ogni dispositivo in promozione nasce per dare un valore concreto alle tue scelte. L’arrivo del Natale diventa così un’occasione perfetta per rinnovare device che usi spesso, per regalare tecnologia oppure per concederti un cambio che rimandavi da tempo. Le offerte MediaWorld permettono di unire qualità, funzionalità e prezzi competitivi, creando un mix per chi desidera vivere le feste con praticità, serenità e un pizzico di sorpresa.

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Proposte da scoprire subito in volantino da MediaWorld

Tra le nuove promozioni MediaWorld trovi lo spazzolino ORAL-B iO Series 6S a 119 euro, pensato per una pulizia accurata e rispettosa. Per le pulizie di casa spicca la scopa elettrica DYSON V15 Origin a 499 euro, mentre in cucina puoi puntare sulla PHILIPS Airfryer Serie 2000 6.2L a 89 euro. Per la cura dei capelli c’è la DYSON Airstrait a 499 euro. L’attività sportiva trova supporto nel GARMIN Vivoactive 5 da MediaWorld a 189,99 euro e nel GARMIN Forerunner 165 a 219,99 euro.

Per la mobilità digitale c’è l’OPPO Find X9 5G 512 GB a 999 euro e per il lavoro multimediale il SAMSUNG Galaxy Tab A11+ 256GB a 249 euro. L’archiviazione veloce è garantita dal SAMSUNG 990 PRO 1 TB a 119,99 euro. Per scatti immediati trovi la KODAK PixPro FZ55 a 139 euro, mentre la musica natalizia prende potenza con JBL PartyBox Club 120 oggi solo con MediaWorld a 299 euro.