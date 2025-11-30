MediaWorld: il Black Friday continua ancora con queste promo speciali

Il Black Friday di MediaWorld arriva nel momento perfetto per te che stai iniziando a immaginare il Natale e l’emozione che porterà con sé. È quel periodo dell’anno in cui la ricerca del regalo giusto assume un significato diverso, perché ogni pensiero rivolto a chi ami diventa un gesto che vuole lasciare traccia. MediaWorld ti offre la possibilità di prepararti con calma, scegliendo tra proposte che uniscono convenienza e attenzione verso chi riceverà i doni. Le offerte di quest’anno puntano su una selezione capace di rispondere a desideri differenti, dalla tecnologia che migliora la comunicazione alle soluzioni pensate per il gioco, passando per strumenti dedicati allo stile e all’intrattenimento. Pensare ai regali ora significa evitare indecisioni frenetiche e vivere un avvicinamento al Natale più leggero, fatto di scelte che portano valore.

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Le proposte MediaWorld

Nel reparto dedicato alle occasioni trovi la NINTENDO Switch 2 con Mario Kart World a 499 euro, perfetta per chi apprezza l’energia del gioco dinamico, mentre la SONY PS5 Dig Fortnite Chaos, White a 349 euro si rivolge a chi ama le sfide digitali ricche di movimento. Alla stessa cifra MediaWorld propone anche la SONY PS5 Digital Slim E Chassis (825GB), pensata per chi preferisce una struttura più essenziale. Tra gli smartphone spiccano il SAMSUNG Galaxy S24 256GB a 499 euro e il SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 256GB a 849 euro, due soluzioni che puntano su potenza e precisione.

Per chi predilige l’universo Apple emergono l’APPLE iPhone 16 128GB Blu oltremare a 679 euro e l’APPLE iPad A16 11” Wi-Fi 128GB a 329 euro. Per l’intrattenimento domestico MediaWorld propone l’AMAZON Fire TV Stick 4K Select (2025) 8GB Wi-Fi 5 a 19,99 euro, mentre chi vuole più spazio può contare sulla TOSHIBA Canvio Basics 2TB a 59,99 euro. Chi desidera un tocco elegante e utile può chiudere la scelta con la PIASTRA DYSON Airstrait a 329 euro.