McLaren F1 in vendita: cinque monoposto, da Senna a Norris

Cinque monoposto McLaren di Formula 1 sono ufficialmente in vendita, e per i collezionisti si tratta di un’occasione che difficilmente si ripresenterà. Si parte dalle MP4/6A guidate da Ayrton Senna e Gerhard Berger per arrivare alla MCL37A del 2023 di Lando Norris, che diventa così la vettura di F1 più moderna mai proposta a un acquirente privato. Per milioni di appassionati è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, anche solo per il piacere di vedere riunite auto che definire iconiche suona quasi riduttivo.

A orchestrare l’operazione c’è Tom Hartley Jnr, uno dei rivenditori di auto sportive e da corsa più prestigiosi al mondo. La provenienza è garantita dai massimi livelli della competizione e la collezione copre 32 anni di storia del team di Woking, mettendo insieme anche cinque dei piloti più importanti che abbiano mai corso per il costruttore britannico. In cima alla lista spicca il compianto Senna, tre volte campione del mondo al volante della McLaren e ancora oggi un simbolo, a oltre 30 anni dalla sua scomparsa.

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Cinque telai e cinque epoche della Formula 1

Accanto al fuoriclasse brasiliano, queste vetture hanno visto all’opera Gerhard Berger, Jenson Button, Lewis Hamilton e Lando Norris. Un elenco di nomi che basta da solo a trasformarle in autentiche rarità. Nel dettaglio i modelli disponibili sono la McLaren MP4/6A del 1991 con telaio numero 04, una seconda MP4/6A dello stesso anno con telaio numero 07, la MP4/27A del 2012 con telaio numero 01, la MCL35M del 2021 anch’essa con telaio numero 01 e infine la MCL37A del 2023 con telaio numero 03.

Ogni esemplare viene venduto singolarmente. Le auto sono rimaste in custodia della scuderia sin dal loro ultimo impegno in pista e chi deciderà di acquistarle potrà contare sulla preparazione e sull’assistenza dei tecnici della squadra, un dettaglio tutt’altro che secondario per macchine di questo livello. Ciascuna racconta un pezzo dell’evoluzione tecnologica del marchio. C’è il motore Honda V12 aspirato tanto amato da Senna, poi l’era del V8 aspirato vissuta da Button e Hamilton, fino alla generazione turbo ibrida che ha accompagnato Norris alla conquista del titolo mondiale nel 2025.

Perché la McLaren ha deciso di separarsene

Tutte le unità sono rimaste all’interno dell’organizzazione anche dopo la fine della loro carriera agonistica, ed è proprio per questo che si presentano in condizioni perfette. Per portarsene a casa una serviranno decine di milioni di euro, ma il pianeta non è certo a corto di facoltosi appassionati di motorsport con il desiderio di possedere un pezzo di storia delle corse. Le cinque vetture sono ora acquistabili tramite Tom Hartley Jnr, una scelta che il team ha voluto spiegare apertamente.

A farlo è stato l’amministratore delegato Zak Brown: “Abbiamo deciso di separarci da queste iconiche monoposto di Formula 1 McLaren perché riteniamo che tenerle semplicemente in deposito non renda giustizia a ciò che rappresentano. Queste auto sono state costruite per essere guidate e per correre, e vogliamo vederle utilizzate e apprezzate. Crediamo che questo sia il modo migliore per mantenere viva la nostra storia e la nostra attività legata al patrimonio automobilistico”.

Dal canto suo il celebre commerciante si è detto entusiasta di poter offrire questa opportunità al mercato, sottolineando quanto sia insolita un’operazione del genere: “È incredibilmente raro che un collezionista abbia la possibilità di acquistare auto da Gran Premio utilizzate in gara direttamente dal costruttore e dal team che le hanno costruite e portate in competizione, e questo rende questa offerta davvero speciale”.

Fonte: TecnoAndroid