Anya Taylor-Joy torna su Netflix: iniziate le riprese della serie

Anya Taylor Joy sta per tornare su Netflix con una nuova serie originale, e il segnale più concreto è arrivato dal set: le riprese di How to Kill Your Family sono appena cominciate. Il progetto entra così nella sua fase operativa e riporta l’attrice sulla piattaforma di streaming on demand dopo un periodo particolarmente intenso, diviso tra produzioni seriali e grande cinema. Un ritorno che arriva in un momento di carriera molto pieno, con più impegni che si accavallano e un pubblico sempre attento a ogni sua nuova scelta.

Da Lucky a Dune: Parte 3, un calendario davvero fitto

Per inquadrare questa fase della carriera di Anya Taylor Joy basta guardare gli ultimi lavori. C’è stato il successo di Lucky su Apple TV, un titolo che ha raccolto consensi e ha confermato quanto l’interprete sappia muoversi con disinvoltura anche nel formato a episodi. Poi c’è l’attesa, altissima, per Dune: Parte 3, il nuovo capitolo firmato da Denis Villeneuve che la riporterà sul grande schermo all’interno di una delle saghe più seguite degli ultimi anni.

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In mezzo a tutto questo prende forma il nuovo impegno con Netflix. Il quadro è quello di un’attrice che non rinuncia a nessuno dei due mondi e che continua ad alternare cinema d’autore e produzioni pensate per lo streaming senza perdere il filo. Passare da una piattaforma all’altra e poi tornare nelle sale non è un percorso scontato. Richiede scelte precise e una certa capacità di gestire tempi di lavorazione molto diversi tra loro.

Cosa si sa della nuova serie originale Netflix

Sul fronte della nuova serie How to Kill Your Family le informazioni disponibili restano essenziali. Il progetto viene descritto come attualmente in sviluppo, ma con le riprese già partite, il che significa che la produzione ha superato la fase delle carte e dei piani per passare a quella delle telecamere accese. È il momento in cui una serie smette di essere soltanto un annuncio e diventa un lavoro concreto, con un set, una troupe e un cronoprogramma da rispettare.

Vendetta, segreti di famiglia e una buona dose di umorismo nero sono gli ingredienti di questa serie thriller in otto episodi, diretta da Emma Moran e ispirata al romanzo di Bella Mackie. Al centro di How to Kill Your Family c’è Grace, una giovane donna che, dopo essere cresciuta con il peso dell’abbandono, decide di regolare i conti con la facoltosa famiglia che ha voltato le spalle a lei e a sua madre. Un piano di rivalsa che darà vita a una storia ricca di tensione, ironia e colpi di scena.

Fonte: TecnoAndroid