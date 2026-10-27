Marvel’s Wolverine a 2,5 milioni di copie secondo le stime

Marvel’s Wolverine avrebbe toccato quota 2,5 milioni di copie vendute a un mese dall’uscita, e questo dato basta già a spostare il discorso dalle polemiche social ai numeri veri e propri. La stima arriva da Alinea Analytics, che accompagna il risultato commerciale con una valutazione degli utenti pari a 4,7 su 5. Un bilancio che si inserisce in un dibattito piuttosto acceso attorno al nuovo lavoro di Insomniac Games, criticato da una parte del pubblico per la sua linearità e per gli aiuti offerti durante l’esplorazione.

La prima rilevazione della società di analisi parlava di 1,9 milioni di copie acquistate nei tre giorni iniziali, di cui un milione arrivato attraverso le prenotazioni digitali. Va precisato che si tratta di stime sulle vendite ai consumatori finali. Restano quindi fuori dal conteggio le copie ancora ferme sugli scaffali dei negozi e non si parla di un bilancio ufficiale comunicato da Sony.

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Le vendite su disco e la classifica del 2026

Anche il formato fisico conserva un certo peso nelle rilevazioni. I dati diffusi il 21 ottobre attribuiscono al titolo circa 799.000 copie su disco. Nella graduatoria delle nuove uscite del 2026 per vendite fisiche su PS5, elaborata dalla stessa società, l’avventura di Logan si piazza al terzo posto. Davanti ci sono soltanto Resident Evil Requiem e 007 First Light, due nomi che hanno occupato a lungo le prime posizioni della classifica.

Curioso anche il confronto tra pubblico e stampa specializzata. Il voto degli utenti riportato nell’analisi di ottobre supera infatti quello della critica, che al lancio aveva assegnato al gioco un Metascore di 77. Online le contestazioni non si erano fermate alla struttura generale dell’esperienza. Nel mirino erano finiti anche i comandi mostrati nei filmati e le indicazioni visive pensate per accompagnare il protagonista attraverso gli scenari.

Le polemiche social e le risposte di Insomniac

A prendere posizione sulla questione era stato James Stevenson, direttore della community e del marketing dello studio, che aveva puntato il dito contro il funzionamento degli algoritmi di X. Nel suo messaggio descriveva un flusso incessante di negatività e metteva in dubbio quanto quel rumore fosse davvero rappresentativo dell’opinione dei giocatori. Stevenson sottolineava inoltre gli effetti sulla salute mentale degli sviluppatori che leggono o pubblicano sulla piattaforma.

Un altro fronte caldo aveva riguardato alcuni cartelli sospetti comparsi nel gioco. Secondo Stevenson l’aspetto deformato della segnaletica dei bagni era dovuto a un errore di mappatura delle texture, e per questo aveva annunciato una correzione in arrivo. Lo stesso responsabile aveva negato con decisione la presenza di risorse generate con l’intelligenza artificiale, chiudendo così una delle discussioni più rumorose delle settimane successive al debutto.

Sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, Marvel’s Wolverine è uscito il 15 settembre 2026 in esclusiva PS5. Il titolo propone una campagna per giocatore singolo con una struttura lineare, una scelta ben diversa dall’impostazione a mondo aperto che lo studio aveva adottato per i suoi giochi dedicati all’Uomo Ragno.

Fonte: TecnoAndroid