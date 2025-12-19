March of Giants di Amazon acquistato da Ubisoft

L’acquisizione di March of Giants segna un momento significativo nel panorama dei videogiochi multiplayer. Il titolo, un MOBA free-to-play ancora inedito, sviluppato da Amazon Games Montreal, passa ufficialmente sotto la gestione di Ubisoft dal 16 dicembre. L’operazione comprende non solo i diritti tecnici del progetto, ma anche l’intero team di sviluppo. Garantendo continuità nella realizzazione del gioco. Amazon manterrà un ruolo nella promozione attraverso Twitch, evidenziando l’importanza crescente delle piattaforme di streaming nella strategia di lancio dei giochi. March of Giants non ha ancora una data di pubblicazione, ma ha già superato una prima fase di test con una closed alpha a settembre. Ulteriori playtest sono previsti nel corso del 2026.

Amazon vende March of Giants: ecco i dettagli

L’acquisizione porta Ubisoft a consolidare la sua presenza in un settore altamente competitivo. Anche se il publisher ha precedenti esperienze con giochi che incorporano elementi simili ai MOBA, il mercato resta dominato da titoli di riferimento consolidati come League of Legends e DOTA 2. L’ingresso in tale contesto richiede strategie attente, sia per attrarre nuovi giocatori sia per mantenere un equilibrio competitivo senza alienare le community già consolidate.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il ruolo del team di Amazon Games Montreal è centrale in tale passaggio. Lo studio, fondato cinque anni fa, include numerosi professionisti con esperienza pregressa in Ubisoft, tra cui Xavier Marquis, noto per il suo contributo a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. L’acquisizione rappresenta quindi non solo il trasferimento di un progetto, ma anche il ritorno di competenze strategiche all’interno di Ubisoft.

L’accordo riflette una visione che combina sviluppo tecnico, esperienza consolidata e strumenti di promozione digitale. Ubisoft potrà così guidare la crescita di March of Giants integrando nuove meccaniche, ampliando la competitività e sostenendo la longevità del progetto. Per Amazon, la cessione permette di concentrare risorse su altre iniziative, mantenendo al contempo una partnership nella promozione.