Assassin’s Creed: un capitolo cancellato da Ubisoft? Ecco perché

Il futuro di Assassin’s Creed continua a muoversi su un equilibrio precario tra ambizione creativa e cautela aziendale. Secondo quanto emerso da un recente report di Game File, Ubisoft avrebbe interrotto lo sviluppo di un capitolo ambientato negli Stati Uniti dopo la Guerra Civile. Centrato sulla figura di un ex schiavo deciso a ricostruire la propria vita e a unirsi alla Confraternita degli Assassini. La cancellazione, avvenuta nel luglio scorso, sarebbe stata motivata dal timore che il progetto risultasse “troppo politico” in un contesto ritenuto instabile. L’intento narrativo era, infatti, quello di esplorare l’America della Ricostruzione, un’ambientazione raramente affrontata nel mondo videoludico.

Capitolo cancellato per Assassin’s Creed: ecco i dettagli

Le fonti citate da Game File raccontano di un progetto accolto con entusiasmo dai team di sviluppo interni. I quali erano desiderosi di ampliare il raggio tematico di una serie spesso elogiata per la cura nella ricostruzione storica, ma criticata per una certa prudenza nel trattare questioni sociali contemporanee. Eppure, la direzione centrale di Ubisoft avrebbe preferito non rischiare reazioni negative, in particolare dopo le polemiche seguite all’annuncio di Assassin’s Creed Shadows.

La decisione riflette la tensione crescente tra le esigenze di mercato globale e la volontà di promuovere una diversità narrativa. In un settore videoludico sempre più attento ai temi dell’inclusione, Ubisoft sembra aver scelto la via della prudenza. Rinunciando a un titolo che avrebbe potuto distinguersi per il coraggio creativo.

La vicenda apre un interrogativo più ampio sul ruolo che i videogiochi possono e devono avere nel raccontare la storia. Da un lato, l’industria punta alla sostenibilità economica e alla neutralità commerciale. Dall’altro, cresce l’aspettativa di un medium capace di affrontare anche le sfide della memoria e del dibattito civile. In tale spazio di tensione si gioca il futuro narrativo di serie come Assassin’s Creed. Non resta che attendere e scoprire quale sarà l’evoluzione del titolo.