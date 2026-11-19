Il prossimo grande capitolo di Marathon ha finalmente una data. L’aggiornamento Symbiosis arriverà l’8 dicembre e porterà con sé nuove modalità PvE e PvP, armi inedite, un telaio da corsa mai visto prima e aree più ampie da esplorare su Tau Ceti IV. Bungie ha accompagnato l’annuncio con un nuovo trailer di gioco che mostra in anteprima la zona Perimetro rinnovata e la modalità Spedizione, insieme a diverse altre novità che cambiano parecchio il volto del titolo.

La trasformazione più evidente riguarda proprio il Perimetro. Funghi parassiti e forme di vita aliene si sono diffusi a macchia d’olio e hanno modificato l’aspetto della zona fino a renderla quasi irriconoscibile. Da questa proliferazione nascono nuove aree visitabili come i cunicoli sotterranei, chiamati Burrows, e il bacino sommerso noto come Reservoir. Nelle profondità del sottosuolo si nasconde poi una presenza decisamente poco rassicurante. I corridori dovranno infatti vedersela con la Regina delle Zecche, la Tick Queen, che attende nell’oscurità chi si spinge troppo in basso.

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Spedizione, Deathmatch e Limbo: cosa cambia nel modo di giocare

Sul fronte delle modalità arriva Spedizione, un’esperienza PvE di cui con Symbiosis debutta la Fase 1. Si tratta di un percorso strutturato in una serie da tre incursioni che si possono affrontare da soli oppure in squadra. Il punto centrale è l’assenza di minacce PvP, così da potersi concentrare su nuove sfide di combattimento e ambientali senza il timore di finire nel mirino di altri giocatori. Durante ogni sessione entrano in gioco anche i Flash Boost, utili per definire e modellare la propria configurazione strada facendo.

Chi invece preferisce lo scontro diretto troverà pane per i propri denti nel Deathmatch, proposto per ora in versione Beta. È una modalità PvP sperimentale costruita su partite brevi a squadre 3v3, dove due formazioni si contendono i punti. La differenza rispetto al resto dell’esperienza è sostanziale perché qui non si rischia di perdere l’equipaggiamento permanente, e questo rende le sfide più leggere e immediate.

Completa il quadro Limbo, un nuovo spazio sociale pensato per far incontrare i corridori. Al suo interno è possibile provare armi ed equipaggiamento nei poligoni di tiro e misurarsi con altri giocatori in un’arena dedicata ai duelli. Un luogo di ritrovo, insomma, ma anche una palestra dove testare le proprie scelte prima di scendere davvero in campo.

Il telaio Bishop, le nuove armi e la settimana gratuita

Tra le aggiunte più curiose spicca il telaio da corsa Bishop, ispirato all’idea di un robot rapido che brandisce lame chirurgiche. Una scelta che punta chiaramente su velocità e precisione negli scontri.

L’arsenale cresce con due nuove armi dal carattere molto diverso. Il lanciafiamme V17 serve a tenere sotto controllo la zona di combattimento a distanza ravvicinata, mentre il Maverick inaugura un nuovo archetipo di revolver che regala la sensazione di impugnare un vero e proprio cannone portatile.

Per chi non ha ancora messo piede su Tau Ceti IV c’è anche un’occasione concreta. In concomitanza con il lancio di Symbiosis partirà infatti la Settimana di gioco gratuito, in programma dall’8 al 15 dicembre, durante la quale chiunque potrà provare Marathon. Il gioco è già disponibile su PS5 con pieno supporto per il gioco multipiattaforma e per il salvataggio condiviso tra sistemi, e l’aggiornamento Symbiosis sarà accessibile dall’8 dicembre per tutti i giocatori.

Per giocare servono una connessione a Internet e un abbonamento a pagamento su console, venduto separatamente. Il salvataggio condiviso richiede a sua volta una connessione a Internet e, per ogni sistema utilizzato, una copia del gioco compatibile con quel sistema, con le altre versioni vendute a parte, oltre a un account di rete collegato al proprio account Bungie.net.

Fonte: TecnoAndroid