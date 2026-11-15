Zoox verso Europa e Asia: mappatura per i robotaxi dal 2027

Zoox, la società di guida autonoma controllata da Amazon, si prepara a uscire per la prima volta dai confini degli Stati Uniti. Dall’inizio del 2027 l’azienda porterà una propria flotta di veicoli anche in Europa e in Asia, avviando così il percorso di espansione internazionale dei suoi robotaxi. Non si tratta ancora di un servizio aperto al pubblico, ma di un passaggio preparatorio che mette le basi per quello che verrà dopo.

L’annuncio ufficiale è arrivato dall’amministratrice delegata Aicha Evans, intervenuta all’evento Tech Live organizzato dal Wall Street Journal. Nel corso dell’intervista con il giornalista Tim Higgins, la numero uno di Zoox ha spiegato come l’azienda intende muoversi fuori dal mercato americano e con quali tempi.

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Prima la raccolta dei dati, poi il servizio commerciale

La scelta di portare i mezzi all’estero segue una logica precisa. Il punto di partenza è la raccolta dei dati e delle informazioni stradali, mentre il lancio commerciale vero e proprio viene rimandato a una fase successiva. Evans ha chiarito che questa prima tappa non coinciderà con l’avvio del trasporto passeggeri. Sarà piuttosto un’attività esplorativa e di mappatura, pensata per analizzare gli scenari del traffico urbano di ciascun Paese, che spesso cambiano parecchio da una città all’altra.

Tra i mercati indicati dai vertici dell’azienda compaiono Londra, diversi Paesi dell’Unione Europea, il Giappone e la Corea del Sud. Per questi test preliminari Zoox utilizzerà vetture laboratorio equipaggiate con sensori avanzati, in gran parte Toyota Highlander. Al volante ci saranno conducenti umani di sicurezza, incaricati di accompagnare il lavoro di mappatura di strade, segnaletica e semafori.

Negli Stati Uniti la flotta di Zoox continua a crescere

Il debutto internazionale arriva mentre la società sta rafforzando la propria presenza in patria. Oggi Zoox conta circa 150 robotaxi in circolazione sulle strade americane. Il servizio commerciale ha esordito a Las Vegas nel 2025, poi è approdato a San Francisco e ora l’azienda sta preparando lo sbarco ad Austin e a Miami. Nel frattempo è partita anche la produzione in serie nello stabilimento di Hayward.

Un tassello importante riguarda il fronte normativo. Lo scorso luglio la NHTSA, l’autorità statunitense per la sicurezza stradale, ha concesso un’esenzione che consente di impiegare il robotaxi per corse a pagamento senza nessuno al volante. Si tratta di una deroga temporanea chiamata “Part 555”, che permette a un costruttore di vendere o far circolare i propri veicoli anche quando non rispettano pienamente alcuni standard federali di sicurezza. In parallelo il gruppo ha esteso le sperimentazioni in condizioni climatiche difficili a Denver, dove i sistemi di guida senza conducente vengono messi alla prova su neve e pioggia.

Fonte: TecnoAndroid