macOS 27 Golden Gate corregge due dettagli grafici odiati su macOS 26

macOS 27 Golden Gate ha messo mano a un paio di dettagli grafici che, diciamolo, non erano proprio nello stile di Cupertino. Niente stravolgimenti epocali, ma piccole correzioni che chi usa il Mac tutti i giorni noterà subito. La nuova versione del sistema operativo, già disponibile in beta, sistema due aspetti che sulla versione precedente avevano fatto storcere il naso a parecchi utenti.

Per capire il contesto bisogna tornare un attimo indietro. L’arrivo del Liquid Glass in tutto l’ecosistema Apple non è stato esattamente liscio. Tra trasparenze spinte all’eccesso e problemi di leggibilità, su cui alla fine Cupertino ha fatto una mezza marcia indietro, la versione 26 dei sistemi operativi aveva portato un mucchio di novità che avevano bisogno di essere limate. Su macOS 26, in particolare, l’esperienza risultava meno pulita rispetto al passato per due motivi precisi: menu troppo carichi e finestre con un raggio di curvatura diverso, che creava un effetto piuttosto sgradevole quando si lavorava con più app aperte e sovrapposte.

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Menu più puliti e finestre finalmente coerenti

Partiamo dai menu. Nella nuova versione tornano a presentarsi in modo decisamente più sobrio. Le icone che erano state aggiunte a ogni voce su macOS 26 sono state rimosse, semplicemente perché in tanti le avevano segnalate come elemento di distrazione e sovraccarico visivo, più che come un vero aiuto. Così l’attenzione torna tutta sulle etichette testuali. Un ritorno al passato, insomma, ma di quelli che fanno piacere.

Poi c’è la questione del raggio della curvatura delle finestre, che ora è uguale per tutte. Prima non era così, e quando se ne aprivano diverse una sopra l’altra l’effetto era disordinato, difficile da giustificare per uno che ha sempre fatto della cura grafica il suo marchio di fabbrica. Apple, nel presentare il nuovo sistema, si è soffermata proprio su questi aggiustamenti pensati per rendere l’interfaccia più leggibile, ma anche più coerente e simmetrica. Basta un confronto al volo tra le due versioni per rendersi conto del cambiamento.

Siri AI in Europa e l’esperienza d’uso quotidiana

Tra le novità più grosse di macOS 27 c’è anche l’arrivo delle funzionalità di Siri AI in Europa, cosa che invece non accadrà su iOS e iPadOS. Tutte quelle possibilità avanzate andranno capite sul campo, per vedere quanto e come entreranno davvero nella quotidianità di chi usa il Mac.

Però attenzione, perché l’esperienza d’uso di un sistema operativo passa ancora molto da questi dettagli apparentemente minori. Si tratta sempre di districarsi tra menu, voci e icone, con elementi grafici che a volte non dialogano tra loro in modo armonioso. Ecco perché modifiche che sulla carta sembrano poco rilevanti, come le due appena citate, finiscono per incidere parecchio sulla percezione generale. E per un’azienda che ha sempre costruito la sua reputazione anche sull’impatto visivo del software, sono proprio questi i particolari che fanno la differenza tra un sistema operativo curato e uno lasciato un po’ a metà.