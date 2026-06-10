The Walking Dead: Dead City 3, torna Beth e arriva il primo teaser

The Walking Dead: Dead City torna a far battere il cuore agli appassionati della saga zombi, e questa volta con una data segnata in rosso sul calendario. AMC ha confermato che la terza stagione arriverà il 26 luglio, e per scaldare gli animi è già spuntato un primo teaser che rimette al centro due volti che ormai conosciamo fin troppo bene. La notizia che però sta facendo discutere riguarda il ritorno di un personaggio amatissimo, di cui si parlava da tempo.

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Maggie e Negan di nuovo insieme tra le rovine di New York

Il cuore della storia resta lo stesso: il rapporto complicato, fatto di rancori e fragili tregue, tra Maggie (Lauren Cohan) e Negan (Jeffrey Dean Morgan). Nel breve filmato diffuso dalla rete i due appaiono fianco a fianco in una città di New York ridotta a un cumulo di macerie, segno che questa volta dovranno collaborare sul serio. E non è poco, considerando tutto quello che si sono detti e fatto negli anni.

In questa terza stagione i due mettono da parte le vecchie ruggini per provare a costruire qualcosa che nel loro mondo suona quasi utopico: la prima comunità davvero prospera di Manhattan dall’inizio dell’apocalisse. Un’impresa che sulla carta sembra possibile, ma che il caos crescente della città rischia di mandare all’aria nel giro di poco.

Perché il vero nemico, qui, non sono soltanto i morti che vagano per le strade. Maggie e Negan si ritroveranno faccia a faccia con i fantasmi del loro passato, costretti a chiedersi se hanno imparato davvero qualcosa dai loro errori oppure se quelle ferite mai del tutto rimarginate finiranno per condannare il futuro dell’intera comunità.

Il ritorno di Beth e i nuovi ingressi nel cast

Tra le novità del cast spicca l’arrivo di Aimee García, vista in Lucifer. L’attrice vestirà i panni di Renata, una leader carismatica capace di conquistare la fiducia di chi le sta attorno grazie a un ottimismo contagioso e a una naturale dote di comando. Un personaggio nuovo di zecca, insomma, che promette di scuotere gli equilibri.

Ma la sorpresa più grande, quella che gli appassionati aspettavano, è il ritorno di Beth, interpretata ancora una volta da Emily Kinney. Difficile dire come la rivedremo: tutto lascia pensare che comparirà in un flashback oppure come frutto dell’immaginazione di qualcuno. In ogni caso, rivedere quel volto basta a far felici i fan di vecchia data, che con questo personaggio hanno un legame particolare.

La terza stagione di The Walking Dead: Dead City debutterà il 26 luglio.