Cave Story+ 2026 è ufficiale: addio fase di test, ecco tutte le novità

Cave Story+ 2026 ha lasciato definitivamente la fase di test pubblico ed è ora disponibile per tutti come versione predefinita del gioco. Dopo settimane passate a raccogliere impressioni e segnalazioni dalla community, gli sviluppatori hanno deciso di rendere ufficiale l’aggiornamento, ringraziando chi ha contribuito con feedback e segnalazioni di bug durante la prova. Un lavoro corale, insomma, che ha permesso di limare ancora qualche dettaglio e rendere l’esperienza più solida.

La cosa più immediata da notare riguarda la colonna sonora. Diverse tracce ora vengono riprodotte come dovrebbero, perché sono stati risolti alcuni problemi fastidiosi legati alle percussioni e all’interruzione anticipata delle note quando i brani entrano in loop. Piccolezze, forse, ma chi conosce bene il gioco se ne accorge eccome.

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Boss più puliti e qualche ritocco all’interfaccia

Tra le correzioni più corpose ci sono quelle legate agli scontri con i boss. La musica che sfumava nel modo sbagliato all’inizio della battaglia contro Igor è stata sistemata, così come il posizionamento scorretto del protagonista durante lo scontro con il Red Ogre. Anche Balrog, che nella Boulder Chamber compariva in un punto che non aveva senso, ora se ne sta dove dovrebbe.

Il team ha messo mano pure all’esperienza utente, con qualche scelta pratica più che benvenuta. Il tasto rapido per scambiare i controller in modalità cooperativa, ad esempio, è passato da F12 a F11. Il motivo è semplice: evitare il conflitto con il comando di default di Steam usato per gli screenshot. Sempre sul fronte comandi, i codici cheat che accelerano il gioco e disattivano l’illuminazione adesso funzionano anche fuori dalla Developer Mode, mentre il contatore del tempo è stato corretto in modo da tenere conto dell’accelerazione. Dettagli che fanno la differenza per chi ama spremere ogni meccanica.

Meno consumo e mod più semplici da installare

Sul lato tecnico c’è parecchia carne al fuoco. L’aggiornamento di Cave Story+ 2026 riduce in maniera sensibile il consumo della CPU, e questo porta vantaggi concreti: temperature più basse, ventole meno rumorose e autonomia migliore sui dispositivi portatili. Roba che si sente, soprattutto durante le sessioni lunghe.

C’è poi una chicca per gli amanti delle curiosità. È stato corretto un raro bug capace di far girare il gioco a una velocità eccessiva sui PC rimasti accesi per oltre 49 giorni di fila. Un caso limite, certo, ma ora è stato chiuso. Migliorata anche la gestione del frame pacing, con una latenza ulteriormente ridotta che si traduce in un controllo più reattivo. Infine, il gioco ora crea da solo la cartella dedicata alle mod nel caso non sia già presente. Una semplificazione piccola ma comoda, che rende l’installazione dei contenuti creati dalla community molto più immediata e senza passaggi macchinosi da gestire a mano.