MacBook Pro M5 Pro, primo calo di prezzo su Amazon a 3177 euro

Il nuovo MacBook Pro 14 con chip M5 Pro registra il suo primo calo di prezzo su Amazon e scende a 3177 euro, contro i 3399 euro del listino di partenza. Il taglio è di 222 euro e riguarda la configurazione con 24GB di RAM e 1TB di SSD, a pochi mesi dall’annuncio avvenuto lo scorso marzo. Il portatile professionale di Apple unisce un chip basato su Fusion Architecture, uno schermo che arriva a 1600 nit di picco e un’unità di archiviazione capace di toccare i 14,5 GB/s sia in lettura sia in scrittura. È una combinazione di potenza e qualità costruttiva che raramente si trova riunita in un solo dispositivo.

Il chip M5 Pro e la Fusion Architecture

Il vero protagonista di questo laptop è il chip M5 Pro, progettato con una Fusion Architecture che mette insieme due die all’interno di un unico system on chip. La CPU arriva fino a 18 core, divisi tra 6 super core dedicati alle prestazioni single core e 12 core pensati per i carichi multithread. La GPU sale invece fino a 20 core e ciascuno di essi integra un Neural Accelerator, una scelta che porta le prestazioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale a un livello quattro volte superiore rispetto alla generazione precedente.

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Accanto a questa dotazione lavora un Neural Engine a 16 core che gestisce i carichi di AI direttamente sul dispositivo. Si tratta di una caratteristica sempre più centrale per i professionisti che si occupano di editing video, grafica 3D e sviluppo software. La memoria unificata può raggiungere i 64GB con una banda fino a 307GB/s, mentre lo storage SSD parte da un minimo di 1TB e tocca velocità fino a 14,5 GB/s. Per la connettività Apple ha affidato WiFi 7 e Bluetooth 6 al chip N1 sviluppato internamente. Sul fronte delle porte il notebook offre tre Thunderbolt 5, MagSafe 3, uno slot SDXC e un’uscita HDMI, con una batteria in grado di coprire un’intera giornata lavorativa.

Display, design e dettagli dell’offerta

Lo schermo è un Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, proposto anche in versione PROLED XDR nelle configurazioni di punta. La risoluzione nativa è di 3024×1964 pixel e la tecnologia ProMotion assicura un refresh rate variabile, mentre la luminosità raggiunge i 1600 nit di picco. Completano il quadro la gamma colore P3 e il True Tone, elementi che rendono il pannello adatto a chi lavora con contenuti creativi ad alta definizione. Il case in alluminio è disponibile nelle colorazioni nero siderale e argento e conserva dimensioni e peso sostanzialmente invariati rispetto al modello precedente, con circa 1,60 kg sulla bilancia.

Venendo al lato economico, il MacBook Pro M5 Pro passa da 3399 euro a 3177 euro, con un risparmio di 222 euro che corrisponde a uno sconto di circa il 7%. È il primo ribasso registrato su Amazon per questa configurazione da 24GB di RAM e 1TB di SSD, un’occasione interessante per chi seguiva il modello fin dal lancio in attesa di una cifra più vantaggioso rispetto al listino. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it con spedizione a disponibilità immediata.

Fonte: TecnoAndroid