MacBook Pro M4 Pro e Max: si restringe la disponibilità

Chi sta provando ad acquistare un MacBook Pro sullo store online di Apple potrebbe aver notato qualcosa di insolito. Le date di consegna iniziano ad allungarsi in modo poco rassicurante. Non si tratta di un semplice rallentamento sporadico, ma di una tendenza sempre più evidente. Al momento, i modelli da 14 e 16 pollici con chip M4 Pro continuano a rientrare in finestre di spedizione tutto sommato normali. Il discorso cambia quando si passa al chip M4 Max: qui le consegne slittano arrivando a coprire un arco temporale che va dalla prima metà fino a quasi la fine di febbraio. E se si guarda alle configurazioni più elevate, la situazione si fa ancora più estrema. Alcuni modelli personalizzati, come il MacBook Pro da 14 pollici con M4 Max a 16 core e 128 GB di memoria unificata, non promettono l’arrivo prima della seconda metà di marzo.

Apple: cosa succede con le spedizione dei MacBook Pro M4 Pro Max

Considerando lo scenario attuale, sarebbe riduttivo leggere tali ritardi come il preludio a un refresh imminente. C’è anche un’interpretazione più concreta legata alla catena di produzione. Le configurazioni maggiormente colpite sono quelle con grandi quantitativi di RAM, un dettaglio che richiama problemi di approvvigionamento già visti in altri settori tecnologici. In tal caso, Apple potrebbe trovarsi a dover razionalizzare le risorse disponibili, rallentando o contingentando le versioni più complesse da assemblare.

Va poi ricordato che un aggiornamento dei MacBook Pro nei primi mesi dell’anno non sarebbe affatto un’anomalia. Basta guardare a gennaio 2023, quando Apple presentò i modelli con M2 Pro e M2 Max, rompendo la tradizionale attesa primaverile. A rendere tali settimane ancora più “calde” contribuisce anche il calendario aziendale. Il lancio del bundle Creator Studio il 28 gennaio e la call sui risultati finanziari del 29 creano un contesto in cui ogni piccolo segnale viene analizzato con attenzione. Non resta che attendere e scoprire le motivazioni effettive dietro tale scenario che coinvolge i MacBook di Apple.