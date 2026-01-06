MacBook, il prezzo del laptop economico di Apple sarà molto interessante

Apple sarebbe al lavoro sullo sviluppo di una nuova generazione di MacBook pensati per inserirsi in una fascia di mercato diversa dal solito. I laptop potrebbero arrivare nel corso del 2026 e presidiare la fascia media del mercato grazie ad un prezzo molto interessante per i consumatori.

Grazie alle indiscrezioni di TrendForce, possiamo scoprire che l’azienda di Cupertino vorrebbe presentare un dispositivo che unisca le funzionalità di un laptop di categoria superiore mantenendo il prezzo basso.

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Grazie alla sua dotazione hardware, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, Apple riuscirebbe a garantire un costo per il consumatore inferiore a quello di MacBook Air. Questo significa che il MacBook economico di nuova generazione arriverà sul mercato ad un prezzo inferiore ai 799 dollari.

Apple MacBook, la nuova generazione sarà economica e performante, con caratteristiche innovative per la fascia media.

Per riuscire in questa impresa, Apple utilizzerà alcune componenti prese in prestito dagli iPhone piuttosto che dai proprio laptop più conosciuti. Ricorrere al SoC Apple A18 Pro piuttosto che ad un chipset di classe M garantirà il mantenimento dei costi. Infatti, considerando che il costo delle memorie continua ad aumentare esponenzialmente, questa mossa servirà proprio a combattere questi rincari.

L’impiego di risorse per l’Intelligenza Artificiale e per i server che la gestiscono sta raggiungendo livelli critici, portando all’aumento delle richieste di memoria RAM. Per la legge della domanda e dell’offerta, questa situazione comporta un aumento dei prezzi delle memorie sia per i consumatori che per le grandi aziende, potando a rincari importanti nel mondo PC.

Attraverso il lancio di un MacBook economico, realizzato con componenti facilmente reperibili, Apple punta a garantire prestazioni importanti ad un prezzo più contenuto. In questo modo, sta creando una nuova nicchia di mercato che consentirà all’azienda di aggirare i rincari e mantenere alta la redditività dei propri prodotti. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.