Lynk & Co 02 MY27 debutta con nuovi comfort e funzioni smart

La Lynk & Co 02 MY27 rappresenta il nuovo aggiornamento del modello elettrico del marchio, con una serie di interventi pensati per migliorare comfort, praticità e tecnologia a bordo. Il nuovo Model Year 2027 nasce dall’ascolto dei feedback raccolti dagli utenti, trasformandoli in modifiche concrete dedicate all’esperienza quotidiana.

Il progetto mantiene il carattere distintivo della Lynk & Co 02, introducendo però una maggiore attenzione ai dettagli dell’abitacolo, alla velocità dei sistemi digitali e alle possibilità di personalizzazione. L’obiettivo è rendere il modello ancora più intuitivo senza modificare la filosofia originale della vettura.

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Nuovi dettagli estetici e interni più curati

Tra le principali novità della 02 MY27 debutta la nuova colorazione Onyx Black, una tonalità pensata per valorizzare le linee della carrozzeria e aumentare la presenza visiva del veicolo. La nuova finitura dona alla vettura un aspetto più elegante, mantenendo il linguaggio stilistico deciso che caratterizza il brand.

Gli aggiornamenti coinvolgono anche l’interno dell’auto. Il nuovo abitacolo introduce finiture in microfibra per cruscotto e pannelli porta, con l’obiettivo di migliorare la qualità percepita e offrire un ambiente più confortevole durante gli spostamenti.

Un altro elemento rivisto è la console centrale, ora riprogettata per offrire maggiore spazio e una gestione più pratica degli oggetti personali. La soluzione punta a rendere più semplice l’organizzazione degli elementi presenti nell’abitacolo, soprattutto nell’utilizzo quotidiano. A completare il carattere della vettura restano le cinture di sicurezza gialle, un dettaglio distintivo che rafforza l’identità più sportiva della Lynk & Co 02.

Più velocità e nuove funzioni digitali

L’aggiornamento MY27 introduce anche miglioramenti legati alla parte software. Il sistema di bordo beneficia di un avvio più rapido, con una risposta quasi immediata quando il conducente entra nell’auto.

La nuova gestione digitale permette inoltre di salvare configurazioni personalizzate, così da adattare più facilmente l’esperienza di guida alle preferenze individuali. Diverse funzioni diventano più accessibili, con comandi ottimizzati per rendere più semplice l’utilizzo delle principali impostazioni. La vettura amplia inoltre il livello di interazione attraverso nuove funzioni pensate per rendere il rapporto tra utente e automobile più coinvolgente.

La funzione “Hey Honk” permette di utilizzare gli speaker esterni per riprodurre diversi suoni personalizzati, tra cui modalità come “Applausi”, “Scusami” e “Bye Bye”. Una soluzione che aggiunge un elemento più giocoso all’esperienza con la vettura. Arriva anche Game Link, una funzione che consente di utilizzare il display centrale per sessioni di gioco quando l’auto è parcheggiata, trasformando l’abitacolo in uno spazio più versatile anche nei momenti di attesa.

La strategia elettrica di Lynk & Co continua in Europa

La Lynk & Co 02 MY27 si inserisce nel percorso di crescita del marchio nel mercato europeo, dove il brand continua a sviluppare la propria gamma di veicoli elettrici puntando su tecnologia, connettività e praticità.

Il modello rappresenta un elemento importante della strategia dedicata alla mobilità più sostenibile, grazie a un approccio che combina aggiornamenti software, miglioramenti progettuali e attenzione all’esperienza degli automobilisti. “La 02 rappresenta un modello chiave all’interno del nostro portfolio elettrico in Europa”, ha dichiarato Nicolas López Appelgren, CEO di Lynk & Co International, sottolineando come il nuovo aggiornamento sia stato sviluppato per migliorare comfort, reattività ed esperienza complessiva.

La Lynk & Co 02 MY27 è disponibile presso i retailer Lynk & Co, continuando il percorso del marchio verso una mobilità elettrica sempre più integrata nella vita quotidiana.