Lyca presenta il piano Portin 5g 200: l’offerta più conveniente per chi cambia operatore

Lyca continua a rafforzare la sua presenza nel mercato mobile italiano e lo fa con un’offerta che punta tutto sul rapporto qualità-prezzo. Il piano Portin 5G 200, disponibile esclusivamente per chi richiede la portabilità del numero, offre 200GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati a 9,99€ ogni 30 giorni. Un prezzo che si posiziona tra i più competitivi della categoria, soprattutto considerando che l’operatore si appoggia alla reteVodafone. Quest’ ultima infatti garantisce una copertura 4G superiore al 99% della popolazione e un accesso al 5G full speed, senza limitazioni di banda.

La formula “solo portabilità” rientra nella strategia commerciale di Lyca di attrarre nuovi utenti premiandoli con un prezzo più basso rispetto a chi acquista una nuova SIM. Non si tratta solo di marketing, ma di un modello che punta a fidelizzare attraverso la trasparenza e l’assenza di vincoli. Il piano non richiede infatti controlli del credito, non prevede contratti a lungo termine e può essere attivato sia su SIM fisica sia in modalità eSIM, rendendo la procedura estremamente immediata.

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Lyca punta su copertura, 5G illimitato e zero vincoli: ecco perché l’offerta convince

Uno dei punti più apprezzati del piano è il pacchetto Roaming UE. Lyca include 13GB utilizzabili in tutta l’Unione Europea e nei Paesi SEE, senza sovrapprezzi. È una dotazione più generosa rispetto a molti altri operatori low cost, che spesso impongono limiti meno favorevoli o soglie ridotte. Il totale da pagare resta chiaro e senza sorprese. Sempre 9,99€, con SIM/eSIM gratuita al momento dell’attivazione.

Oltre alla convenienza economica, Lyca sta costruendo la propria identità attorno a un tema importante, l’affidabilità. La rete 5G utilizzata, essendo quella Vodafone, garantisce prestazioni stabili e velocità elevate in tutte le zone già coperte dal servizio.

Il processo di attivazione è molto semplice. Basta compilare l’ordine online, si sceglie SIM o eSIM, si paga con carta, Google Pay o Apple Pay e si attende la consegna, con spedizione inclusa. Insomma, il risultato è un’offerta che si posiziona come una delle più solide per chi desidera risparmiare senza sacrificare qualità e flessibilità.