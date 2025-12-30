Lyca Mobile punta sul passaparola: il programma che trasforma gli amici in valore

In un mercato mobile sempre più affollato e dominato da offerte aggressive, Lyca Mobile sceglie di tornare a una logica semplice ma efficace, premiare chi porta nuovi clienti. Il programma “Porta un amico” non si limita a una promozione occasionale. Costruisce invece un vero meccanismo di incentivo che coinvolge sia chi invita sia chi viene invitato. Da un lato, gli utenti già attivi possono ottenere un credito fino a 10€ per ogni nuova SIM attivata tramite il proprio link personale. Dall’altro, i nuovi clienti accedono a uno sconto immediato del 50% sul canone mensile per i primi tre mesi. Un doppio vantaggio che punta a rendere il passaggio a LycaMobile più leggero per chi è ancora indeciso.

Il funzionamento è molto semplice. Si genera un link di invito, lo si condivide con amici o familiari e, una volta completata l’attivazione della SIM con uno dei piani inclusi nel programma, il sistema inizia a contabilizzare il premio. Si tratta di una ricompensa concreta che varia in base al piano scelto dall’amico invitato. Più alto è il valore dell’offerta sottoscritta, maggiore è il credito riconosciuto a chi ha effettuato l’invito.

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Lyca Mobile e il nuovo modello di fidelizzazione

Il programma di Lyca Mobile si inserisce in una strategia più ampia, che punta a costruire una relazione stabile con l’utente piuttosto che una semplice acquisizione. I premi non vengono riconosciuti automaticamente al primo clic. Sono legati al comportamento reale del nuovo cliente, in particolare al rinnovo del piano nei primi mesi. In questo modo, l’operatore si tutela da attivazioni puramente speculative e premia un passaparola autentico, basato su un’esperienza positiva del servizio.

Un altro elemento rilevante è la trasparenza del sistema di controllo. Gli utenti possono verificare in qualsiasi momento quanti amici hanno invitato, quali attivazioni sono andate a buon fine e l’ammontare dei crediti maturati. Anche il cambio di piano o l’acquisto di più SIM da parte dello stesso invitato, sono già contemplate nelle regole del programma, riducendo le zone grigie che spesso generano frustrazione negli utenti. Dal punto di vista del nuovo cliente, lo sconto iniziale del 50% rappresenta un incentivo forte ma non vincolante. Dopo i primi tre mesi promozionali, il piano torna al suo prezzo standard, lasciando piena libertà di restare o cambiare operatore.

Nel complesso, Lyca Mobile utilizza il programma “Porta un amico” non solo come strumento promozionale, ma come leva di fiducia. Trasformare i clienti in ambasciatori del brand significa scommettere sulla qualità percepita del servizio, più che su campagne pubblicitarie invasive, e rafforzare una crescita basata sulle relazioni reali.