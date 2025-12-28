Lyca Mobile offre 150 giga in 5G per sempre ad un prezzo SHOCK

Ci sono offerte che puntano a semplificare la scelta, eliminando ogni possibile barriera. Lyca Mobile segue questa linea con una promozione che mette insieme prezzo contenuto, tanti giga e condizioni di accesso estremamente aperte. Una proposta che guarda a un pubblico ampio e che prova a distinguersi in un mercato sempre più affollato di soluzioni simili solo sulla carta.
Una promo senza vincoli e con prezzo stabile
La nuova offerta di Lyca Mobile prevede un costo di 5,99 euro al mese per sempre, senza scadenze o aumenti programmati. All’interno sono inclusi 150 GB di traffico dati ogni mese con 5G incluso, oltre a minuti illimitati ed SMS senza limiti verso tutti i gestori. Una dotazione pensata per coprire in modo completo le esigenze quotidiane, sia sul fronte della navigazione che su quello della comunicazione tradizionale.
Il prezzo bloccato rappresenta uno degli aspetti più rilevanti della promo, soprattutto in un periodo in cui molti utenti cercano stabilità e trasparenza nel tempo. Lyca Mobile sceglie di puntare tutto su una formula semplice, senza opzioni aggiuntive o meccanismi da attivare per ottenere il massimo dei servizi inclusi.
150 giga in 5G per un utilizzo senza compromessi
I 150 giga mensili consentono un utilizzo ampio dello smartphone, adatto anche a chi fa un uso intensivo di applicazioni, streaming e navigazione in mobilità. La presenza del 5G gratuito aggiunge un ulteriore elemento di valore, permettendo di sfruttare velocità più elevate e una maggiore reattività della rete, nelle aree coperte.
Anche il comparto voce e messaggi resta centrale, con chiamate e SMS illimitati che completano un pacchetto pensato per evitare qualsiasi tipo di rinuncia. Una struttura chiara, che non costringe a scegliere tra dati e comunicazione.
Due mesi inclusi e accesso per tutti
A rendere la proposta ancora più interessante ci sono i 2 mesi in omaggio offerti da Lyca Mobile a chi attiva la promozione. Un vantaggio concreto che riduce ulteriormente il costo medio nei primi mesi e rende il passaggio ancora più conveniente.
Non sono previste restrizioni sulla provenienza: l’offerta è disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente dal gestore di partenza. Una scelta che semplifica l’accesso e rafforza il carattere inclusivo della promo.