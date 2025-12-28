Lyca Mobile offre 150 giga in 5G per sempre ad un prezzo SHOCK

Ci sono offerte che puntano a semplificare la scelta, eliminando ogni possibile barriera. Lyca Mobile segue questa linea con una promozione che mette insieme prezzo contenuto, tanti giga e condizioni di accesso estremamente aperte. Una proposta che guarda a un pubblico ampio e che prova a distinguersi in un mercato sempre più affollato di soluzioni simili solo sulla carta.

Una promo senza vincoli e con prezzo stabile

La nuova offerta di Lyca Mobile prevede un costo di 5,99 euro al mese per sempre, senza scadenze o aumenti programmati. All’interno sono inclusi 150 GB di traffico dati ogni mese con 5G incluso, oltre a minuti illimitati ed SMS senza limiti verso tutti i gestori. Una dotazione pensata per coprire in modo completo le esigenze quotidiane, sia sul fronte della navigazione che su quello della comunicazione tradizionale.

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Il prezzo bloccato rappresenta uno degli aspetti più rilevanti della promo, soprattutto in un periodo in cui molti utenti cercano stabilità e trasparenza nel tempo. Lyca Mobile sceglie di puntare tutto su una formula semplice, senza opzioni aggiuntive o meccanismi da attivare per ottenere il massimo dei servizi inclusi.

150 giga in 5G per un utilizzo senza compromessi

I 150 giga mensili consentono un utilizzo ampio dello smartphone, adatto anche a chi fa un uso intensivo di applicazioni, streaming e navigazione in mobilità. La presenza del 5G gratuito aggiunge un ulteriore elemento di valore, permettendo di sfruttare velocità più elevate e una maggiore reattività della rete, nelle aree coperte.

Anche il comparto voce e messaggi resta centrale, con chiamate e SMS illimitati che completano un pacchetto pensato per evitare qualsiasi tipo di rinuncia. Una struttura chiara, che non costringe a scegliere tra dati e comunicazione.

Due mesi inclusi e accesso per tutti

A rendere la proposta ancora più interessante ci sono i 2 mesi in omaggio offerti da Lyca Mobile a chi attiva la promozione. Un vantaggio concreto che riduce ulteriormente il costo medio nei primi mesi e rende il passaggio ancora più conveniente.

Non sono previste restrizioni sulla provenienza: l’offerta è disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente dal gestore di partenza. Una scelta che semplifica l’accesso e rafforza il carattere inclusivo della promo.