Lyca Mobile: offerta 5G da 200 GB a 9,99 euro per la portabilità

Lyca Mobile ha introdotto una nuova promozione pensata esclusivamente per chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore. L’offerta mette a disposizione due elementi molto richiesti dal mercato, cioè un pacchetto dati molto ampio e il supporto alla rete 5G. Il piano include infatti 200GB al mese, minuti e messaggi illimitati e una soglia dedicata per il roaming europeo. La tariffa viene attivata subito dopo la conclusione della registrazione e rimane riservata per 30 giorni anche se la portabilità dovesse essere respinta, dando modo all’utente di ripresentare la richiesta senza perdere il diritto all’offerta.

Regole di utilizzo, limiti e diritti dell’utente secondo Lyca Mobile

Per utilizzare la tariffa è necessario avere un credito sufficiente sul conto Lyca Mobile, perché il rinnovo avviene in automatico ogni trenta giorni. In caso di saldo insufficiente, il cliente ha 90 giorni per ripristinare l’offerta senza doverla riattivare da capo. Il funzionamento della connessione 5G dipende dal dispositivo utilizzato e dalla disponibilità della copertura sulla rete partner di Lyca Mobile. L’operatore abilita anche il servizio VoLTE, che permette di effettuare chiamate in qualità superiore utilizzando il 4G, purché lo smartphone sia compatibile.

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Oltre ai dettagli tecnici, Lyca Mobile chiarisce che la promo è destinata esclusivamente a un uso personale e non commerciale. La politica di utilizzo corretto in roaming, già applicata in tutte le offerte dell’operatore, resta valida anche in questo caso, con limiti dedicati ai dati sfruttabili nei Paesi europei. L’azienda precisa poi che le attivazioni e i rinnovi possono essere completati solo tramite una carta di pagamento valida. Per verificare se l’offerta risulta attiva è possibile attendere l’SMS di conferma oppure utilizzare il codice rapido dedicato.

Lyca Mobile aggiunge che si riserva il diritto di modificare o interrompere tale soluzione con un preavviso considerato ragionevole. Ciò permette all’operatore di adeguarsi a eventuali cambi normativi o a variazioni delle condizioni di mercato. Insomma, la combinazione tra ampia quantità di dati, compatibilità con le reti più moderne e gestione totalmente digitale continua a rappresentare uno dei punti più interessanti del piano per chi sta valutando un cambio di operatore.