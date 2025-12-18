Lyca Mobile lancia l’offerta 270GB: tanti dati e prezzo bloccato

Lyca Mobile amplia le proprie ofwy con un piano pensato per chi ha bisogno di molti giga ogni mese. La promo, riservata a chi effettua la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore, include 270GB di traffico dati ogni 30 giorni al prezzo di 9,99€. Una proposta che si colloca tra le più aggressive del mercato per rapporto tra quantità di dati e costo mensile, rivolgendosi in particolare a utenti che utilizzano streaming, hotspot o applicazioni cloud in modo intensivo.

Oltre ai giga, il piano Lyca Mobile prevede minuti illimitati verso numeri nazionali e SMS illimitati, coprendo così tutte le esigenze di comunicazione di base. È incluso anche il roaming in Unione Europea, con 13GB dedicati, utili per chi viaggia spesso per lavoro o per piacere e vuole continuare a navigare senza costi aggiuntivi. L’offerta ha una durata di 30 giorni e si rinnova automaticamente, a patto di mantenere credito sufficiente sulla SIM.

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L’attivazione avviene subito dopo il completamento della registrazione, mentre in caso di problemi con la portabilità il piano viene comunque riservato per 30 giorni su un numero temporaneo Lyca Mobile. Per verificare l’effettiva attivazione dell’offerta, l’operatore consente di attendere un SMS di conferma oppure di utilizzare il codice *137# direttamente dal telefono.

Condizioni, VoLTE e utilizzo corretto dell’offerta Lyca Mobile

Dal punto di vista tecnico, la SIM Lyca Mobile è compatibile con il servizio VoLTE. Quest’ ultimo consente di effettuare chiamate in alta qualità sulla rete 4G, a patto di utilizzare un dispositivo compatibile e abilitato. Ciò garantisce una migliore esperienza nelle chiamate vocali, soprattutto in termini di stabilità e qualità audio.

Come specificato nei termini e condizioni, l’offerta è destinata esclusivamente a un utilizzo personale e non commerciale ed è soggetta alla Fair Use Policy, in particolare per quanto riguarda il roaming europeo. I rinnovi e l’acquisto del piano possono essere completati solo tramite carta di credito o di debito valida, un aspetto da tenere in considerazione prima dell’attivazione. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, Lyca Mobile concede un periodo di tolleranza fino a 90 giorni per ripristinare l’offerta, evitando così la perdita immediata del piano.

Indimma, con questa proposta, Lyca Mobile rafforza la propria posizione tra gli operatori più competitivi sul fronte dei piani ad alto traffico dati, offrendo una soluzione interessante per chi cerca molti giga, semplicità e un prezzo contenuto.