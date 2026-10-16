Lyca Mobile, Italy White 50 e Red 50: primo mese a metà prezzo

Per il periodo del Back to School 2026 l’operatore virtuale Lyca Mobile ha lanciato due nuove offerte con uno sconto del 50% sui primi 30 giorni. Si tratta di Italy White 50 e Italy Red 50, comparse in queste ore sul sito ufficiale grazie a un banner in home page che rimanda a una pagina dedicata con la scritta “Lyca Back to School 2026”.

Nella sostanza sono versioni rivisitate di due piani già conosciuti, cioè Italy White da 11,99 euro e Italy Red da 14,99 euro ogni 30 giorni. Con la promozione il primo mese costa la metà, quindi 6 euro nel primo caso e 7,50 euro nel secondo. Le proposte sono riservate esclusivamente ai nuovi clienti che completano l’acquisto online attraverso il sito dell’operatore.

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Cosa offrono Italy White 50 e Italy Red 50

Il costo iniziale di attivazione corrisponde proprio a 6 euro per Italy White 50 e a 7,50 euro per Italy Red 50, una cifra che comprende i primi 30 giorni di servizio. Dal secondo mese in poi, salvo credito residuo insufficiente, il rinnovo automatico avviene al prezzo pieno, ovvero 11,99 euro o 14,99 euro ogni 30 giorni.

Sul fronte dei contenuti le due tariffe si somigliano parecchio. Entrambe includono ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso qualsiasi numero italiano. A fare la differenza sono i Giga: Italy White 50 mette a disposizione 350 Giga di traffico internet fino in 5G con velocità limitata, mentre Italy Red 50 sale a 450 Giga con lo stesso profilo di connessione.

La rete TIM e i due profili 5G

Da alcuni mesi Lyca Mobile, che è un operatore Full MVNO, attiva i nuovi utenti su rete TIM in 2G, 4G e 5G. Con questo passaggio sono arrivati due diversi profili di velocità. Quello alla massima velocità è legato alle offerte che includevano già il 5G quando l’operatore si appoggiava alla rete ex Vodafone Italia. Il 5G con velocità limitata riguarda invece i piani che in precedenza erano in 4G, tra cui appunto le nuove Italy White 50 e Italy Red 50.

Proprio come accade con TIM, il profilo limitato consente di arrivare fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Il 5G alla massima velocità, che in queste promozioni non è previsto, spinge invece fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. In ogni caso la connessione di quinta generazione funziona solo su dispositivi compatibili e nelle zone coperte dalla rete 5G di TIM. Altrove si naviga in 4G o 2G, visto che il 3G è ormai spento in tutta Italia.

Roaming, traffico extra e altri servizi

Minuti e SMS valgono anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito, in Moldavia e in Ucraina alle stesse condizioni nazionali, e da qualche mese nelle pagine delle offerte compare anche la Svizzera. Per i dati la normativa impone un tetto mensile che per tutto il 2026, salvo cambiamenti, è di 18 Giga con Italy White 50 e di 23 Giga con Italy Red 50.

Chiamate, SMS e Giga non inclusi vengono addebitati a tariffa standard. Esauriti i Giga del mese si può continuare a navigare a 24 centesimi di euro per ogni Megabyte, con tariffazione a sessioni anticipate di 100 MB. L’operatore si riserva di modificare o abolire i termini delle offerte in qualsiasi momento con un ragionevole preavviso, e qualsiasi uso improprio comporta la sospensione immediata del servizio. Come soglia di utilizzo conforme alla buona fede Lyca Mobile considera un traffico uscente non superiore a 10.000 minuti e 10.000 SMS ogni 30 giorni.

Tra le opzioni disponibili c’è anche la eSIM, la scheda virtuale che permette di attivare il piano senza una SIM fisica. Dal 17 dicembre 2024 è attivo inoltre il programma Porta un Amico, che garantisce un rimborso fino a 10 euro sul conto corrente per ogni persona invitata che attiva una nuova SIM con alcune offerte selezionate. Da alcuni anni, poi, è disponibile il VoLTE per telefonare tramite rete 4G con gli smartphone compatibili.

Fonte: TecnoAndroid