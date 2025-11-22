Lumia 2 porta i dati biometrici di precisione fuori dai laboratori

Il mondo dei wearable continua a sorprendere, e questa volta il dispositivo da indossare non finisce al polso né al dito, ma direttamente sull’orecchio. Si chiama Lumia 2 e, nonostante il nome ricordi i mitici smartphone di Nokia e Microsoft, si tratta di un piccolo gioiello tecnologico: un “earable” pensato per monitorare la circolazione sanguigna e offrire informazioni su energia, concentrazione, sonno, recupero e cicli biologici. È leggerissimo – meno di un grammo – e promette di rendere la tecnologia davvero invisibile, senza rinunciare alla precisione dei dati.

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Lumia 2 sfida smart ring e smartwatch con un approccio ultra discreto

A differenza del predecessore, destinato a contesti clinici, il Lumia 2 è pensato per il grande pubblico. La crescente popolarità degli smart ring ha spinto l’azienda a esplorare una forma ancora più discreta, in grado di fondere tecnologia e gioielleria in un unico oggetto. Il risultato è sorprendente: il dispositivo si appoggia dietro l’orecchio, lasciando la parte frontale personalizzabile come un vero gioiello. Ci saranno varianti per chi ha i buchi alle orecchie, versioni cuff per chi non li ha, e persino un modello trasparente e minimale, quasi impercettibile. Titanio e platino sono tra i materiali scelti, e la batteria promette fino a una settimana di autonomia con una singola ricarica, il che rende l’esperienza praticamente senza pensieri.

Ma non è solo questione di estetica. L’earable analizza il flusso sanguigno del padiglione auricolare, raccogliendo informazioni sulla qualità del sonno, la temperatura corporea, la frequenza cardiaca, la variabilità del battito e persino il monitoraggio del ciclo. Tiene traccia di passi e livello di sforzo quotidiano, aiutando a comprendere in maniera molto precisa lo stato fisico complessivo. Come ha spiegato il CEO Daniel Lee, osservare il flusso sanguigno può rivelare comportamenti sorprendenti: come il modo in cui ci si siede influisce sulla circolazione e sulle performance cognitive, o come un pranzo ricco di carboidrati impatti l’energia del pomeriggio. Perfino l’esercizio mattutino può migliorare la circolazione per tutto il giorno. Sono scoperte piccole ma trasformative, che aiutano a capire il proprio corpo in modi prima impossibili.

Il Lumia 2 sarà lanciato negli Stati Uniti e in Canada a 249 dollari, con un abbonamento mensile da 10 dollari per sbloccare tutte le funzionalità. Non c’è ancora una data di uscita ufficiale, né dettagli sulla distribuzione internazionale. Ma se funziona come promette, questo piccolo earable potrebbe cambiare il modo in cui pensiamo al benessere quotidiano, trasformando un accessorio discreto in uno strumento potente e personale di salute e performance.