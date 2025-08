Gli smart ring diventano essenziali per il benessere del corpo

I dispositivi indossabili hanno cambiato radicalmente il rapporto tra tecnologia e salute. E questo solo negli ultimi anni. A prendersi la scena oggi sono gli smart ring. Piccoli ma sofisticati anelli capaci di monitorare il nostro stato fisico in modo continuo e preciso. Superati per praticità e discrezione smartwatch e fitness tracker, questi dispositivi si distinguono per l’aderenza diretta alla pelle e la capacità di rilevare parametri vitali con maggiore accuratezza. Uno dei prodotti più innovativi in questo ambito è il Circular Ring, l’anello smart sviluppato dalla startup francese Circular. Questa ha introdotto una funzione chiamata Immunity Index. Grazie al recente aggiornamento dell’app dedicata. Il suo obiettivo è chiaro. Riconoscere i segnali di stress corporeo prima ancora che sfocino in un vero malessere.

Dall’algoritmo del dispositivo smart ring alla salute quotidiana

In questo contesto, la tecnologia non si limita più alla registrazione passiva di dati. Ma entra nella sfera della prevenzione. Il Circular Ring, ad esempio, raccoglie e incrocia informazioni su otto parametri fisiologici. Tra cui temperatura corporea, battito cardiaco, respirazione notturna e variabilità della frequenza cardiaca. Se questi valori si alterano rispetto alla norma, l’anello invia un segnale attraverso l’app, consigliando di rallentare o osservare meglio eventuali sintomi. Il dato viene poi rappresentato su una scala di facile lettura, utile anche a chi non ha conoscenze mediche. L’utente può inserire manualmente ulteriori sintomi, permettendo all’algoritmo di migliorare le previsioni. Una funzione simile esiste già sull’Oura Ring, ma l’approccio di Circular punta a rendere il monitoraggio più accessibile, anche perché non richiede alcun abbonamento.

L’introduzione dell’Immunity Index segna un passo importante verso un utilizzo più consapevole della tecnologia per il benessere quotidiano. Il sistema è già disponibile dal 30 luglio tramite aggiornamento dell’app, senza costi aggiuntivi. L’accuratezza di questo smart ring è resa possibile dalla sua forma compatta e dalla posizione sul dito, ideale per rilevazioni continue e attendibili. L’attenzione crescente verso questi dispositivi è evidente anche negli sforzi di colossi come Apple e Samsung, che sviluppano strumenti simili nei loro smartwatch. Ma il Circular Ring si ritaglia uno spazio originale: aiuta l’utente a comprendere il linguaggio silenzioso del proprio corpo prima che diventi un allarme.