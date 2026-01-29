Lucid lavora ad alcuni prototipi per un nuovo SUV più piccolo

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Lucid si prepara a lavorare a nuovi modelli

Lucid sta muovendo i primi passi verso una nuova fase della propria strategia. Dopo aver costruito la propria identità su modelli premium come Air e Gravity, la startup ha ufficialmente avviato i lavori sul primo prototipo di un veicolo di medie dimensioni. Una decisione che segna l’inizio di un progetto che potrebbe cambiare il posizionamento del marchio sul mercato globale delle auto elettriche. I primi prototipi stanno prendendo forma nello stabilimento di Casa Grande, in Arizona, e a raccontarlo è stato Nick Twork, capo della comunicazione di Lucid. Nel suo intervento ha descritto un’atmosfera quasi da laboratorio creativo, fatta di telai ancora grezzi e soluzioni tecniche in fase di affinamento, ma già chiaramente riconducibili al DNA del marchio. Spazio interno, efficienza dinamica e autonomia rimangono i pilastri su cui si fonda il progetto, ma con un’attenzione molto più marcata alla producibilità e al contenimento dei costi.

Lucid si prepara a lavorare a nuovi modelli

Dietro al singolo prototipo si nasconde un’ambizione ben più ampia. Le indiscrezioni parlano, infatti, di tre modelli di medie dimensioni in fase di sviluppo. Tutti pensati per collocarsi in una fascia di prezzo attorno ai 50.000 dollari. In Europa, ciò potrebbe tradursi in prezzi intorno ai 70.000 euro, in diretta concorrenza con SUV elettrici premium come BMW iX3, Mercedes GLC EQ e la futura Volvo EX60. Se l’assemblaggio dei prototipi avviene in Arizona, la produzione in serie dovrebbe però spostarsi altrove. L’amministratore delegato ad interim Mark Winterkorn ha confermato che lo stabilimento in Arabia Saudita di Lucid sarà il fulcro produttivo dei futuri modelli.

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Riguardo il design, per ora le informazioni restano volutamente vaghe. Il rendering diffuso da Lucid mostra un veicolo avvolto nell’ombra accanto a una Gravity, ma un dettaglio non passa inosservato: il lunotto appare più inclinato. Un dettaglio che suggerisce una configurazione a cinque posti e una silhouette più dinamica. Il direttore finanziario Taoufiq Boussaid ha parlato di una presentazione ufficiale prevista intorno alla metà dell’anno, probabilmente in occasione di un investor day fissato per il 12 marzo. In quell’occasione Lucid illustrerà la propria roadmap e, a differenza del passato, aprirà direttamente gli ordini senza passare dalla fase delle prenotazioni.