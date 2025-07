Uber e Lucid: ecco la collaborazione che non ti aspetti

Il mondo dei trasporti sta ricevendo a piccoli passi una vera e propria rivoluzione, soprattutto per quanto riguarda la mobilità all’interno dei contesti urbani, nello specifico la profonda integrazione di nuove tecnologie e di software magari potenziati dall’intelligenza artificiale sta consentendo lo sviluppo di piattaforme di guida autonoma, molto avanzate e che garantiscono un tasso di sicurezza paragonabile se non superiore a quello garantito dalla mente umana, tutto ciò sta consentendo uno sviluppo decisamente molto profondo di questa tecnologia al punto che la nota società di trasporto urbano Uber ha deciso di puntare fortemente su questo elemento al punto da stringere un accordo con Lucia per l’acquisizione di oltre 20.000 SUV della nota azienda automobilistica per poter introdurre migliaia di robot taxi da poter utilizzare su strada.

Un accordo storico

Nello specifico, l’investimento che la società farà all’interno di Lucid sarà di addirittura 300 milioni di dollari e ciò permetterà l’acquisizione di quote importanti per lo sviluppo di queste vetture, queste ultime saranno dotate del sistema di guida autonoma della start-up Nuro che sviluppato Un sistema per la guida autonoma in grado di garantire alla vettura addirittura il quarto livello nonché quello più avanzato, nello specifico la start-up e Lucid hanno dichiarato che questa tipologia di tecnologia e tutto l’insieme di strumenti elettronici necessari per la guida autonoma di livello quattro verranno installate all’interno della vettura durante la linea di produzione e il software verrà inserito all’interno delle vetture una volta che queste ultime saranno pronte ad entrare in servizio, tutto ciò ovviamente per consentire il massimo della precisione e della sicurezza in termini di funzionamento e guasti.

Si tratta dunque di un passo in avanti decisamente importante che pone su un altro livello il concetto di guida autonoma, Huber testerà per la prima volta questo sistema in una delle più grandi città americane per la fine del 2025, sebbene non abbia ancora dichiarato uguale.