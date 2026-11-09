Godzilla Minus Zero: effetti visivi che sfidano Hollywood

Con Godzilla Minus Zero il regista Takashi Yamazaki riporta in sala il re dei mostri e firma un film in cui gli effetti visivi reggono senza fatica il confronto con qualsiasi blockbuster occidentale, arrivando in diversi passaggi persino a superarlo. Il nuovo capitolo è strettamente legato a Godzilla Minus One, la splendida pellicola del 2023 ambientata in un Giappone completamente devastato dalla Seconda guerra mondiale e dall’orrore delle bombe atomiche. Quel titolo nasceva da un’idea precisa: il paese non si trovava al grado zero della tragedia ma ancora più giù, sotto lo zero, proprio a causa della comparsa di Gojira. Per gli appassionati più accaniti c’è anche qualche dato da annotare, perché Godzilla Minus Zero è il film giapponese numero 39 dedicato alla creatura e il capitolo ufficiale numero 34 prodotto dalla storica Toho.

Per chi ama il cinema di mostri fatto a mano, con marionette e tokusatsu tradizionale, il punto di partenza resta comunque il Godzilla originale del 1954 diretto da Ishiro Honda, vera cattedrale del genere. Da lì si arriva all’intera era Showa, che va dal 1954 fino alla fine degli anni Settanta e conta circa 15 film, una stagione in cui la Toho lasciò correre la fantasia con trovate spassose come i capitoli dedicati a MechaGodzilla. Tra tutti spicca il quinto, Ghidorah, il mostro a tre teste del 1964, autentico gioiello e titolo che dialoga in modo diretto con quanto si vede in Godzilla Minus Zero.

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Un melodramma del dopoguerra al centro della storia

Il nuovo film di Yamazaki è un’opera dichiaratamente continuista. Conserva al 100% la struttura, l’impianto visivo e lo spirito con cui il regista aveva affrontato il mostro nel capitolo precedente. Quel lavoro aveva sorpreso il pubblico di tutto il mondo, conquistando anche l’Oscar per i migliori effetti visivi, perché non si limitava a una sequenza di scontri tra creature giganti. Lasciava invece un ampio spazio al melodramma bellico e storico, costruendo metafore molto forti sul trauma atomico e sul dolore di una nazione in ginocchio. Si prendeva il tempo necessario per far conoscere personaggi in carne e ossa e per far partecipare lo spettatore alla loro situazione drammatica, che peggiorava ogni volta che il respiro atomico di Godzilla entrava in scena.

Nel nuovo capitolo la ricetta è esattamente la stessa e il melodramma umano occupa moltissimo spazio. L’obiettivo è risolvere un problema tipico del cinema catastrofico, cioè lo squilibrio narrativo tra le bestie colossali che distruggono le città e i minuscoli esseri umani che corrono ai loro piedi. In certi momenti il racconto sfiora quasi i toni della soap opera e qualche spettatore potrebbe trovarlo un po’ eccessivo o pesante. Eppure il meccanismo funziona bene, perché quando il conflitto umano è ben radicato e all’improvviso subentra lo spettacolo puro la pellicola tiene lo spettatore completamente incollato alla poltrona.

Effetti visivi che guardano Hollywood dritto negli occhi

Il lavoro di Takashi Yamazaki merita ancora una volta un applauso. Oltre a dirigere e scrivere, il cineasta arriva direttamente dal mondo degli effetti visivi e nutre una profonda passione per il Giappone del dopoguerra. Quello che riesce a ottenere con budget molto più contenuti rispetto alle grandi produzioni hollywoodiane andrebbe studiato nelle scuole di cinema. Sul piano della resa tecnica e della confezione visiva i suoi film se la giocano alla pari con qualsiasi blockbuster occidentale, e lo scontro tra Godzilla e il drago a tre teste è qualcosa di semplicemente impressionante.

Godzilla Minus Zero è girato con un tono molto classico, vicino al cinema catastrofico degli anni Settanta, ma pensato per la tecnologia di oggi. La pellicola è stata concepita appositamente per essere vista su schermi IMAX e con proiettori LED 5K, e quando le creature colossali entrano in azione suono e immagini travolgono letteralmente la sala.

Fonte: TecnoAndroid