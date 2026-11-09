Lidl Silvercrest dal 12 novembre: friggitrice ad aria a 89€

Da giovedì 12 novembre Lidl porta nei punti vendita una nuova serie di prodotti Silvercrest pensati per la cucina e per la pulizia della casa. Il volantino raccoglie piccoli elettrodomestici, apparecchi dedicati alle faccende domestiche e una linea di accessori a marchio W5 per tenere in ordine gli spazi. Una parte degli articoli rientra poi nei Lidl Black Days, con prezzi che in diversi casi restano sotto i 20 euro.

Cucina Silvercrest: friggitrice ad aria, forno e piccoli elettrodomestici

Il pezzo forte del reparto cucina è la friggitrice ad aria verticale a doppio cestello Silvercrest, proposta a 89€. Parliamo di un apparecchio da 2.470 W con due zone di cottura indipendenti, ciascuna da 4,75 litri. La temperatura si imposta tra 40 e 240 °C e non mancano 7 programmi preimpostati. Alla stessa cifra si trova il forno digitale Silvercrest da 21 litri, che sviluppa 2.250 W e offre 8 programmi automatici insieme a una regolazione della temperatura da 60 a 230 °C. C’è anche un timer che arriva a 120 minuti, mentre nella confezione sono compresi teglia, griglia e griglia per friggere ad aria.

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Chi preferisce spendere meno ha a disposizione la macchina sottovuoto sigillasacchetti a 19,99€. Lavora con 130 W di potenza e propone due modalità, Wet per gli alimenti umidi e Soft per quelli più delicati. In dotazione arrivano una guarnizione di ricambio, rotoli di pellicola da 3 metri, 2 tubi per il vuoto e 3 adattatori per la valvola. Le pellicole dedicate costano 3,99€ in confezione da 2 o 3 pezzi, reggono temperature da 20 gradi sotto zero fino a 110 °C e si prestano anche alla cottura sottovuoto. Sempre a 19,99€ c’è il cuociriso elettrico da 1 litro e 400 W con inserto estraibile in alluminio, utilizzabile pure per la cottura a vapore e accompagnato da dosatore e cucchiaio. La padella per pancake costa 12,99€ e ne prepara fino a 7 per volta grazie ai suoi 26 cm di diametro e agli stampi da 7,4 cm. Funziona anche sui fornelli a induzione. Chiudono la lista il tritatutto elettrico da 260 W e 300 ml a 9,99€, con due velocità e un disco emulsionante per montare la panna, la bilancia da cucina fino a 5 kg a 3,99€ con batteria inclusa e il set di utensili a 1,99€.

Pulizia della casa tra vapore, tappezzeria e spazzola elettrica

Sul fronte delle pulizie la novità principale è il pulitore per tappezzeria Silvercrest a 79€, inserito tra le promozioni Black Days. Ha una potenza di 800 W e una forza di aspirazione di 17 kPa, con un serbatoio da 2,5 litri per l’acqua pulita e uno da 1,9 litri per quella sporca. Nella scatola si trovano due spazzole di diverse dimensioni, il supporto per il tubo flessibile e 100 ml di detergente per tappeti e tessuti. La lavasuperfici a vapore costa invece 17,99€ e opera con una pressione compresa tra 2,8 e 3,5 bar. Il serbatoio è da 250 ml e gli accessori in dotazione includono l’ugello a vapore.

Per raggiungere i punti più scomodi c’è la spazzola elettrica con braccio telescopico a 19,99€, regolabile in modo continuo da 62,5 a 114,5 cm. Il kit comprende asta di prolunga, 3 spazzole e un tampone di pulizia, mentre la batteria agli ioni di litio si ricarica tramite il cavo USB fornito. Completa il reparto il ferro da stiro a vapore da 2.180 W a 12,99€, con vapore continuo regolabile fino a 20 g/min, serbatoio da 300 ml, cavo lungo 1,9 metri e misurino incluso.

Accessori W5 e disponibilità delle offerte Lidl

Nello stesso volantino compaiono gli accessori W5 per l’organizzazione domestica. Il box portaoggetti con coperchio da 11 litri costa 5,99€, misura 35 x 26 x 15 cm e sopporta fino a 8 kg, mentre il set di contenitori da 2 o 6 pezzi parte da 9,99€. Il cesto portabiancheria pieghevole da 37 litri è proposto a 8,99€. Per lo stiro ci sono il copriasse a 4,99€, adatto ad assi lunghe da 110 a 120 cm e larghe da 30 a 38 cm, e le grucce girevoli in confezione da 10 a 2,49€. Il set lavapavimenti con manico telescopico e panno da 45 x 15 cm costa 3,99€, quello levapelucchi con manico e 2 rotoli di ricambio appena 1,49€. Si aggiunge anche un levapelucchi elettrico Philips a 9,99€.

Le promozioni partono giovedì 12 novembre e restano valide fino a esaurimento scorte. Il volantino specifica che alcuni articoli potrebbero non essere disponibili in tutti i negozi e che i prezzi indicati valgono salvo errori di stampa.

Fonte: TecnoAndroid