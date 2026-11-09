Google Wallet ora legge gli scontrini cartacei con la fotocamera

Con l’ultimo aggiornamento Google Wallet impara a leggere gli scontrini cartacei. Basta inquadrarli con la fotocamera dello smartphone e l’app li trasforma in transazioni consultabili in qualsiasi momento, con tanto di dettagli sugli acquisti. Il portafoglio digitale di Big G continua così ad allargare il proprio raggio d’azione, spingendosi ben oltre i semplici pagamenti contactless. Non si tratta di una mossa isolata. Al Google I/O 2026 l’azienda di Mountain View aveva già presentato una API pensata per permettere in futuro ai negozi di inviare le ricevute digitali direttamente nel wallet. Nell’attesa, però, la novità arriva dal versante opposto, quello del classico foglietto stampato alla cassa.

A cosa serve la scansione degli scontrini

Già oggi l’app tiene traccia delle transazioni effettuate tramite pagamenti contactless, con Google Pay e con alcuni servizi di Google, e riesce anche a collegare le ricevute che finiscono nella casella di Gmail. Una fetta consistente delle spese, però, finora rimaneva esclusa. Si pensi agli acquisti di importo elevato saldati con un bonifico oppure a quelli fatti in esercizi commerciali che rilasciano soltanto lo scontrino di carta. Con la versione 26.40 di Google Play Services il portafoglio di Google va a coprire proprio questo vuoto. C’è poi un dettaglio tutt’altro che secondario, perché la funzione non richiede alcuna carta collegata e quindi diventa utile anche a chi non ha mai usato l’app per pagare.

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Il beneficio si estende comunque anche a chi paga abitualmente con Google Pay. In questi casi capita che il movimento registrato mostri solo importo, data e carta utilizzata, senza nessuna indicazione sui prodotti comprati, a meno che in Gmail non sia arrivata una ricevuta separata. Lo stesso problema riguarda chi riceve le conferme d’ordine su un indirizzo email diverso da quello associato a Wallet. La scansione degli scontrini funziona inoltre con le fatture visualizzate sullo schermo del computer, purché il documento venga inquadrato per intero. Ogni ricevuta acquisita viene conservata insieme a una copia dell’immagine, che resta agganciata alla relativa transazione. Va detto che si tratta pur sempre di un archivio e non di un sostituto dell’originale cartaceo, che per resi o interventi in garanzia potrebbe ancora servire.

Come aggiungere uno scontrino a Google Wallet

Chi va a cercare una voce specifica rischia di non trovarla, perché la funzione non ha un pulsante dedicato. È infatti nascosta nella categoria generica Tutto il resto, tra le opzioni disponibili per aggiungere nuovi elementi al portafoglio. La procedura è comunque molto semplice. Si apre Google Wallet, si tocca l’icona “+” e si sceglie Tutto il resto, voce che avvia direttamente la scansione. A quel punto si inquadra lo scontrino facendo attenzione che l’intero documento rientri nell’inquadratura, oppure si recupera una foto già presente nella galleria attraverso l’apposita icona. Andando avanti compare una finestra con l’anteprima di quanto acquisito. Se il risultato è corretto lo si salva, altrimenti lo si scarta e si ripete l’operazione.

La transazione che ne deriva è piuttosto ricca di informazioni. Riporta il totale speso, l’orario dell’acquisto e i singoli articoli elencati sullo scontrino, oltre ai dati relativi a imposte e sconti applicati. Gli scontrini cartacei digitalizzati in questo modo si possono anche ritrovare con la ricerca interna dell’app, dato che basta digitare il nome del negozio o di un prodotto comprato per far comparire la transazione corrispondente.

Fonte: TecnoAndroid