LinPad porta Linux su iPad con desktop, Firefox e VS Code

Portare Linux su iPad non è più soltanto un esperimento da forum per pochi smanettoni. Un progetto chiamato LinPad mette a disposizione un ambiente Linux che gira direttamente sul tablet di Apple, con tanto di interfaccia desktop, terminale e applicazioni pensate per lavorare come su un computer tradizionale. L’idea di fondo è trasformare iPad in qualcosa di più di uno strumento per navigare, leggere o sbrigare qualche attività in mobilità.

Il pubblico di riferimento è piuttosto preciso. Si parla soprattutto di appassionati di informatica e di sviluppatori che da tempo mal sopportano alcune limitazioni del sistema operativo di Apple. LinPad però non nasce per sostituire del tutto iPadOS. Lo affianca, offrendo uno spazio alternativo dove eseguire programmi e provare flussi di lavoro diversi dal solito. La proposta è intrigante, anche se per installarla serve una certa dimestichezza con gli strumenti tecnici.

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Come funziona LinPad e cosa si può usare

Alla base c’è Alpine Linux, che qui si presenta con un desktop a finestre affiancabili, un terminale e programmi noti come Firefox e Visual Studio Code. Sviluppo, navigazione web e gestione dei file diventano così attività da svolgere in un’interfaccia molto più vicina a quella di un PC. Tutto resta in locale, quindi non serve collegarsi a un server remoto per avviare le applicazioni, mentre il sistema originale continua a occuparsi del dispositivo.

Sotto il cofano la faccenda si fa più interessante. LinPad infatti non è una classica macchina virtuale. L’app sfrutta il lavoro di iSH e traduce le chiamate di sistema Linux in modo che i programmi possano girare dentro i confini concessi da iPadOS. Niente kernel ospite separato da avviare, dunque, e questo rende possibile integrare gli strumenti Linux in maniera più diretta. Il rovescio della medaglia è che l’esperienza presenta differenze rispetto a un’installazione su un normale computer.

Sul fronte della compatibilità i requisiti sono chiari. Servono iPad equipaggiati con chip Apple serie M, a partire da M1, e iPadOS 17 o versioni successive. Il progetto è ancora in una fase preliminare, per cui funzionalità e prestazioni vanno verificate direttamente sul proprio tablet, senza dare per scontato che ogni programma Linux si comporti esattamente come farebbe su un computer.

Installazione, prestazioni e limiti da conoscere

Chi spera di trovare LinPad sull’App Store resterà deluso. Per installarlo bisogna passare dal sideloading, ovvero caricare l’applicazione tramite strumenti esterni come AltStore seguendo le istruzioni pubblicate dallo sviluppatore. Si tratta di una procedura che chiede più attenzione rispetto al solito download e che rende il progetto meno immediato per chi non ha mai gestito software al di fuori del negozio ufficiale.

Poi c’è il capitolo velocità. LinPad può contare sulla compilazione JIT, che converte il codice durante l’esecuzione in istruzioni native ARM64. Per attivarla entra in gioco StikDebug. Senza questa modalità l’ambiente si appoggia a un interprete e il rallentamento si fa sentire in modo significativo. Ci sono poi limiti rispetto a un sistema Linux completo, soprattutto per quelle funzioni che dipendono da meccanismi specifici del kernel.

Fonte: TecnoAndroid