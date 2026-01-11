LIFX illumina il CES 2026 con una nuova idea di casa smart

Al CES 2026 LIFX non si limita a presentare nuovi prodotti, ma propone una visione più ampia di come l’illuminazione possa entrare nella routine domestica senza passare necessariamente dallo smartphone. L’ obiettivo della nuova gamma è infatti quello di rendere la tecnologia più accessibile e immediata, lasciando che siano i gesti e il contatto diretto a guidare l’esperienza.

Emblematico in questo senso è il SuperColor Mirror, uno specchio pensato per il bagno che mette al centro la luce come elemento funzionale e atmosferico. Niente schermi o informazioni superflue, ma illuminazione frontale e posteriore studiata per adattarsi a momenti diversi della giornata. Le modalità dedicate alla cura personale, unite alla funzione anti-appannamento, trasformano un oggetto quotidiano in uno strumento intelligente che non richiede continue interazioni digitali. I pulsanti fisici integrati permettono di gestire scene, colori e persino altri dispositivi compatibili, suggerendo un approccio più naturale alla smart home.

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LIFX, controllo tattile e smart lighting senza compromessi

Accanto allo specchio, il nuovo Smart Dimmer racconta un’altra faccia della strategia LIFX. L’ azienda intende infatti riportare il controllo delle luci alle pareti, senza rinunciare alla flessibilità dell’ecosistema smart. Questo dispositivo compatto consente di gestire sia illuminazione intelligente sia tradizionale, combinando pulsanti personalizzabili e una barra luminosa che restituisce un feedback visivo immediato.

La gamma Everyday, invece, abbassa la soglia d’ingresso al mondo LIFX. La lampadina A19 e la striscia luminosa puntano su un equilibrio tra prestazioni e prezzo, offrendo colori accurati, buona luminosità e un controller fisico che consente l’accesso rapido alle funzioni principali. Anche qui ritorna l’idea di non dipendere esclusivamente dall’app, pur restando perfettamente integrati nell’ecosistema.

Sullo sfondo c’è l’evoluzione della connettivitá. L’arrivo del supporto Thread, affiancato al Wi-Fi, promette maggiore stabilità e velocità di risposta. Insomma, con queste novità, LIFX non cerca l’effetto sorpresa, ma costruisce un percorso coerente verso una smart home più intuitiva, dove la luce non è solo decorazione, ma parte attiva del benessere domestico.