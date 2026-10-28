LG chiude il terzo trimestre 2026 con utili in crescita del 55,9%

LG Electronics registra 71.380 miliardi di KRW di ricavi nei primi nove mesi del 2026, con un aumento del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A sostenere i risultati sono soprattutto gli elettrodomestici e le soluzioni per il settore automotive, mentre cresce il peso delle attività legate al raffreddamento dei data center dedicati all’intelligenza artificiale.

Nel solo terzo trimestre, l’azienda sudcoreana ha ottenuto 23.820 miliardi di KRW di ricavi consolidati e un utile operativo di 781,9 miliardi di KRW. Considerando i primi nove mesi dell’anno, l’utile operativo raggiunge invece 4.030 miliardi di KRW, in aumento del 55,9% su base annua.

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Crescono i servizi in abbonamento e le attività B2B

Nonostante le incertezze geopolitiche e le difficoltà dello scenario economico internazionale, LG ha mantenuto una crescita nei propri comparti principali. Nel terzo trimestre, i ricavi dei servizi e prodotti in abbonamento sono aumentati dell’8,6%, arrivando a 760 miliardi di KRW. Le attività B2B hanno invece raggiunto 6.100 miliardi di KRW, con un incremento del 3,4%. Tutte e quattro le principali divisioni del gruppo hanno chiuso il trimestre in utile. Gli elettrodomestici hanno mantenuto una redditività stabile, mentre la divisione dedicata ai veicoli ha registrato risultati record per il periodo. Anche il comparto Media Entertainment Solution ha migliorato sensibilmente la propria performance rispetto al 2025.

LG investe nel raffreddamento dei data center AI

Tra le aree in cui LG sta concentrando le proprie risorse c’è il raffreddamento delle infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale. Gli ordini cumulati per le soluzioni AIDC hanno superato i 3.000 miliardi di KRW nel corso del terzo trimestre, rispetto ai circa 600 miliardi registrati alla fine del primo semestre. Per sostenere questa crescita, l’azienda investirà altri 220 miliardi di KRW nell’ammodernamento degli impianti e nell’aumento della capacità produttiva. Il piano comprende anche una base produttiva strategica negli Stati Uniti, in prossimità dei principali poli dedicati ai data center AI.

LG sta lavorando inoltre allo sviluppo del comparto robotico. In Corea sono iniziate le prime attività della Data Factory, mentre proseguono gli investimenti nelle infrastrutture necessarie alla produzione su larga scala degli attuatori e l’acquisizione di nuovi ordini sui mercati internazionali. Parallelamente, il gruppo intende ampliare l’ecosistema delle soluzioni AI Home attraverso collaborazioni con importanti partner tecnologici globali, facendo leva sulle tecnologie Internet of Things per connettere dispositivi e servizi domestici.

Home Appliance Solution supera ancora i 7.000 miliardi di KRW

La divisione Home Appliance Solution ha registrato 7.040 miliardi di KRW di ricavi e un utile operativo di 259,2 miliardi di KRW. È il secondo trimestre consecutivo in cui il comparto supera la soglia dei 7.000 miliardi, grazie a una strategia che combina prodotti premium e soluzioni rivolte a un pubblico più ampio. L’aumento dei costi logistici e di marketing ha inciso sulla redditività, che è stata comunque sostenuta dall’efficienza operativa. Per il quarto trimestre, LG prevede una ripresa ancora limitata della domanda di elettrodomestici e punta a rafforzare le vendite nei mercati del Global South, dove la richiesta di prodotti rimane relativamente stabile.

I TV OLED sostengono la divisione Media Entertainment Solution

La divisione Media Entertainment Solution ha ottenuto 5.020 miliardi di KRW di ricavi e un utile operativo di 146,7 miliardi di KRW, migliorando entrambi gli indicatori rispetto allo stesso trimestre del 2025.

A contribuire al risultato sono state le vendite di prodotti premium, tra cui i televisori LG OLED, insieme alla crescita registrata nei mercati emergenti. Nel quarto trimestre, tuttavia, il comparto dovrà affrontare nuove pressioni sui costi delle memorie e dei pannelli display, mentre la domanda di televisori potrebbe diminuire su base annua. Per sostenere la redditività, LG continuerà a puntare sui prodotti di fascia alta e su un modello di business più solido, in grado di affrontare le variazioni della domanda e dei costi di produzione.

Vehicle Solution registra ricavi e utili record

La divisione Vehicle Solution ha raggiunto 2.830 miliardi di KRW di ricavi e un utile operativo di 190,3 miliardi di KRW. Entrambi i valori rappresentano il massimo storico per un terzo trimestre. La crescita è legata soprattutto alla conversione del portafoglio ordini in vendite effettive e all’espansione delle attività di infotainment per automobili. L’aumento dei ricavi, insieme ai miglioramenti nell’efficienza operativa, ha contribuito a mantenere la redditività del comparto.

Per gli ultimi tre mesi dell’anno, LG prevede che la ripresa della domanda automobilistica rimanga contenuta. La divisione continuerà quindi a lavorare sugli ordini già acquisiti e sulla riduzione dei costi, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la competitività.

Eco Solution cresce con i sistemi di climatizzazione commerciali

La divisione Eco Solution ha chiuso il trimestre con 2.170 miliardi di KRW di ricavi e un utile operativo di 87,2 miliardi di KRW. L’incremento delle vendite è stato trainato principalmente dai sistemi di climatizzazione commerciali nei mercati internazionali. La redditività ha risentito in parte delle spese necessarie ad ampliare la capacità produttiva, in risposta alla crescita degli ordini nelle aree considerate strategiche. Nel quarto trimestre, la priorità sarà la consegna puntuale dei grandi progetti di raffreddamento per data center AI, così da sostenere lo sviluppo di questo comparto.

Fonte: TecnoAndroid