Lenovo presenta tastiera e mouse a energia solare: addio ricarica (forse per sempre)

Lenovo si prepara a stupire il pubblico del CES 2026 con un’idea che promette di cambiare il modo in cui pensiamo alle periferiche da ufficio. Non parliamo di un nuovo laptop o di un PC pieghevole, ma di qualcosa di più sottile e, forse, rivoluzionario: un set di tastiera e mouse alimentati a energia solare, capaci di funzionare senza mai essere collegati a un caricatore.

Il Lenovo Self-Charging Kit Concept

Il progetto, battezzato Lenovo Self-Charging Kit Concept, nasce con un obiettivo ambizioso: eliminare del tutto la necessità di ricarica per le periferiche di input. Il principio è noto — sfruttare la luce ambientale — ma la tecnologia impiegata è completamente nuova. I pannelli solari integrati non raccolgono solo la luce diretta del sole, ma riescono a generare energia anche in ambienti chiusi, con livelli di luminosità fino a 50 lux, cioè una frazione di quella richiesta dai classici pannelli fotovoltaici delle calcolatrici, che necessitano di almeno 200–500 lux. In sostanza, la tastiera e il mouse Lenovo sarebbero in grado di ricaricarsi anche in una stanza illuminata da lampade LED o neon, garantendo un’autonomia potenzialmente infinita in qualsiasi contesto — dall’ufficio open space alla scrivania di casa.

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Design e integrazione intelligente

Le prime immagini mostrano una tastiera dal design minimalista e pulito, con un’area superiore leggermente più ampia dedicata alla raccolta della luce, probabilmente sopra i tasti direzionali. Il mouse, invece, nasconde i pannelli solari all’interno della scocca, segno che Lenovo ha lavorato su materiali fotocromatici o superfici traslucide in grado di catturare la luce senza alterare l’estetica del prodotto. L’obiettivo è chiaro: un sistema di alimentazione invisibile, capace di adattarsi a qualsiasi ambiente senza rinunciare alla qualità costruttiva tipica dei prodotti Lenovo.

Verso un futuro senza batterie usa e getta

Il vantaggio di una soluzione simile non è solo pratico ma anche ecologico. Tastiera e mouse tradizionali richiedono batterie sostituibili o ricariche frequenti via USB-C; il Self-Charging Kit, invece, promette di ridurre drasticamente i rifiuti elettronici e i consumi energetici, allineandosi alla strategia di sostenibilità annunciata dal gruppo per il prossimo triennio.

Le altre novità: tastiere adattive e modelli pronti al debutto

Accanto al concept solare, Lenovo mostrerà anche altri esperimenti interessanti. Uno di questi è l’Adaptable Keyboard Concept, una tastiera “intelligente” capace di modificare la risposta dei tasti in base alle esigenze dell’utente, grazie a un sistema di attuazione ottica variabile. La parte superiore ospita un pannello informativo con indicatori per Wi-Fi, Bluetooth e batteria, oltre a una nuova icona interattiva che anticipa funzioni di personalizzazione avanzata.

Ma non tutto resterà nel mondo dei prototipi. Lenovo presenterà al CES anche la nuova serie 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard & Mouse, pronta per la commercializzazione.

Si tratta di una coppia di periferiche wireless meccaniche low-profile, con design traslucido, colorazioni Thunder Grey e Cloud Grey, e switch meccanici a quattro punti sviluppati internamente per migliorare precisione e comfort di digitazione.