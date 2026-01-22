Lenovo Legion Pro Rollable da Jimmy Fallon, problemi durante la diretta

Durante una recente apparizione al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Lenovo ha voluto mostrare al pubblico il suo nuovo Legion Pro Rollable, l’inedito smartphone con schermo espandibile, ma non è andato tutto esattamente secondo i piani. Quello che doveva essere un momento di grande visibilità si è trasformato in una piccola gaffe in diretta, subito ripresa sui social e nei commenti.

L’idea dietro al Legion Pro Rollable era ambiziosa: un dispositivo che parte come smartphone compatto e, con un meccanismo interno, allarga lo schermo lateralmente fino a offrire una superficie simile a un tablet piccolo, senza piegarsi come nei classici foldable. Una tecnologia che punta a coniugare mobilità e produttività visiva, perfetta per chi ama gaming, video e multitasking.

Sul palco di Fallon, Lenovo ha presentato il dispositivo con una demo live, mostrando la transizione tra le due modalità. Peccato che, proprio nel momento in cui lo schermo doveva “rollarsi” e allargarsi, il meccanismo ha esitato, bloccandosi per qualche secondo sotto gli occhi di milioni di spettatori. Jimmy Fallon stesso ha scherzato sull’accaduto, ironizzando sul fatto che “persino la tecnologia ha bisogno di una pausa caffè”.

Anche i migliori sbagliano, come successo a Lenovo con il suo Legion Pro Rollable

Il video dell’incidente è rapidamente diventato virale, con commenti che vanno dal divertito al curioso: molti utenti hanno apprezzato l’onestà con cui Lenovo ha gestito l’imprevisto, rispondendo con umorismo e spiegando che si trattava di un’anteprima tecnologica in fase di ottimizzazione. L’azienda cinese ha precisato che il prototipo mostrato non era un’unità finale di produzione, e che test di fabbrica interni avevano già risolto problemi simili.

Nonostante la piccola debacle, la tecnologia alla base del Legion Pro Rollable rimane interessante: se riuscirà a funzionare in modo affidabile nelle mani degli utenti finali, potrebbe davvero rappresentare un nuovo passo nei form factor per dispositivi mobili. La sfida tecnica è enorme — mantenere robustezza, fluidità e durata meccanica in un corpo che si estende su due dimensioni è molto più complesso di un normale smartphone o di un pieghevole.

In fondo, le gaffe in diretta possono capitare anche ai migliori, e in questo caso hanno fornito un assaggio reale del processo di sviluppo di un prodotto innovativo, con tutti i suoi rischi e le sue sorprese. Ora rimane da vedere come Lenovo affronterà la fase finale di test e quando il Legion Pro Rollable arriverà davvero sugli scaffali — e se, quel giorno, lo schermo si espanderà al primo colpo senza esitazioni.