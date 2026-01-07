Lenovo e Motorola al CES 2026: AI, dispositivi e concept che stravolgono tutto

Al CES 2026 Lenovo sceglie una cornice iconica come la Sphere di Las Vegas per mostrare la propria visione del futuro dell’AI ibrida, mettendo in scena una delle presentazioni più ambiziose degli ultimi anni. Il Lenovo Tech World 2026 non è stato solo un evento di prodotti, ma una dichiarazione d’intenti: l’intelligenza artificiale diventa personale, continua e distribuita su tutti i dispositivi dell’ecosistema.

Il cuore di questa strategia si chiama Lenovo Qira, affiancata da Motorola Qira sugli smartphone del brand. Si tratta di un vero super agente AI personale, progettato per operare senza interruzioni su PC, smartphone, tablet e dispositivi indossabili. L’obiettivo non è aggiungere un assistente vocale in più, ma creare un sistema di intelligenza ambientale personale capace di comprendere il contesto, imparare dalle informazioni condivise dall’utente e trasformare le intuizioni in azioni concrete, coordinando app, servizi e flussi di lavoro.

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Nuovi smartphone Motorola e AI al centro dell’esperienza

Motorola amplia la propria gamma premium con due dispositivi che puntano sull’AI. Il nuovo motorola razr fold segna l’ingresso del brand nel formato pieghevole “a libro”, con un ampio display interno da 8,1 pollici e strumenti pensati per i creator, come funzioni di trasformazione creativa e integrazione profonda con Motorola Qira. Accanto a lui debutta motorola signature, lo smartphone più raffinato mai realizzato dall’azienda, con fotocamere da 50 MP supportate dall’AI, piattaforma di fascia altissima e un supporto software esteso nel tempo.

Spazio anche a un’edizione speciale legata al mondo dello sport, con un razr ispirato alla FIFA World Cup 2026, pensato per unire design distintivo ed esperienze AI dedicate.

Concept visionari e nuovi fattori di forma

Lenovo ha mostrato anche una serie di proof of concept che anticipano come potrebbero evolvere i dispositivi nei prossimi anni. Tra questi spicca il ThinkPad Rollable XD Concept, con display espandibile pensato per migliorare multitasking e collaborazione, e il Legion Pro Rollable, che applica la stessa idea al mondo gaming, ampliando lo schermo solo quando serve.

Interessante anche il Lenovo AI Glasses Concept, occhiali intelligenti che integrano assistenza AI e interazione hands-free, e lo Smart Sense Display, un hub visivo capace di connettere e gestire più dispositivi personali in modo intuitivo.

AI personale anche per aziende e sport

Uno dei progetti più ambiziosi è Project Kubit, un hub AI personale edge-cloud che centralizza l’elaborazione e consente analisi avanzate su più dispositivi. Sul fronte sportivo, la collaborazione con FIFA introduce soluzioni AI dedicate all’analisi delle performance e all’esperienza dei fan, portando l’intelligenza artificiale anche dietro le quinte della competizione.

Con il Tech World 2026, Lenovo e Motorola tracciano una direzione precisa: l’AI non sarà più un servizio isolato, ma un filo conduttore che accompagna l’utente ovunque, adattandosi al contesto, ai dispositivi e alle esigenze reali.