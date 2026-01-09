Lenovo e Fifa annunciano soluzioni AI durante il CES 2026

La FIFA World Cup 2026 non sarà solo il Mondiale più grande di sempre per numero di squadre, partite e Paesi coinvolti. Sarà anche il primo torneo della storia a rendere l’intelligenza artificiale parte integrante degli eventi, sia dentro che fuori dal campo. A guidare questa trasformazione c’è Lenovo, Official Technology Partner dell’evento.

L’annuncio è arrivato dal palco del Tech World al CES 2026, nella cornice spettacolare della Sphere di Las Vegas, con il Presidente FIFA Gianni Infantino e il CEO di Lenovo Yuanqing Yang. I due presidenti si sono uniti per svelare una visione che punta a cambiare il modo in cui il calcio viene vissuto, arbitrato e visto dai tifosi.

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Un Mondiale alimentato dall’AI

Lenovo si occuperà dell’intera infrastruttura tecnologica della FIFA World Cup 2026, che si disputerà in Nord America entro la fine dell’anno. Non si tratta solo di aspetti hardware, ma di un ecosistema completo basato su AI, pensato per supportare le operazioni del torneo, migliorare il lavoro di giocatori e allenatori e rendere l’esperienza dei fan più immersiva e personalizzata.

Il cuore di questa strategia è Football AI Pro, una piattaforma di analisi avanzata che utilizza i dati per offrire insight in tempo reale su prestazioni, tattiche e dinamiche di gioco. Uno strumento che promette di diventare centrale per staff tecnici, analisti e ufficiali FIFA.

Arrivano gli avatar digitali dei calciatori

Una delle novità più interessanti riguarda l’introduzione degli avatar digitali 3D dei giocatori, utilizzati all’interno dei sistemi di arbitraggio e delle trasmissioni televisive. Grazie alla GenAI e a modelli tridimensionali avanzati, ogni atleta verrà rappresentato in modo realistico, tenendo conto delle sue reali dimensioni fisiche.

Questi avatar saranno protagonisti soprattutto nei replay delle azioni di fuorigioco, offrendo una visualizzazione più chiara e comprensibile sia per i tifosi allo stadio sia per chi segue le partite da casa. La tecnologia è già stata testata con successo durante la FIFA Intercontinental Cup™ in Qatar, aprendo la strada al suo debutto su scala globale.

L’obiettivo è aumentare trasparenza e fiducia nelle decisioni arbitrali, rendendo visibili processi che fino a oggi restavano complessi o difficili da interpretare.

Dietro le quinte: il controllo intelligente del torneo

Gestire un evento distribuito su tre Paesi richiede un livello di coordinamento mai visto prima. Per questo Lenovo introdurrà un Intelligent Command Center, una sorta di centro di controllo alimentato dall’AI che monitorerà in tempo reale ogni aspetto della competizione.

Dalle operazioni logistiche alla sicurezza, fino alla gestione dei flussi di persone, il sistema fornirà riepiloghi quotidiani generati automaticamente e segnalerà eventuali criticità, permettendo interventi rapidi e mirati. A supporto, verranno utilizzati anche digital twin delle sedi di gara, repliche virtuali che aiutano a simulare e prevedere scenari complessi.

Un’esperienza da fan completamente nuova

L’AI non sarà visibile solo agli addetti ai lavori. I tifosi potranno contare su un’esperienza più fluida e interattiva grazie a Lenovo Smart Wayfinding, una piattaforma che permetterà di esplorare città, stadi e fan zone attraverso mappe intelligenti e navigazione assistita dall’AI.

Che si tratti di raggiungere uno stadio, trovare un punto di interesse o muoversi tra eventi collaterali, il sistema promette di ridurre attriti e tempi morti, migliorando l’esperienza complessiva del Mondiale.

Il calcio visto dagli occhi dell’arbitro

Dopo i test positivi alla FIFA Club World Cup 2025, tornano anche le body cam per gli arbitri. Alla World Cup 2026 offriranno immagini ancora più stabili e definite grazie alla stabilizzazione AI di Lenovo.

Le riprese dalla prospettiva dell’arbitro verranno integrate nelle trasmissioni ufficiali, permettendo a un pubblico stimato di oltre sei miliardi di persone di vivere le partite da un punto di vista inedito. Un’innovazione che non solo arricchisce lo spettacolo, ma può anche supportare gli ufficiali di gara nei momenti più delicati.

Dispositivi in edizione speciale FIFA

A completare la partnership, Lenovo lancerà una gamma di dispositivi FIFA World Cup 26™ Special Edition, che includerà laptop business, modelli consumer e prodotti gaming con design e packaging dedicati al torneo. Un modo per portare l’atmosfera del Mondiale anche nella vita quotidiana di professionisti, studenti e appassionati.