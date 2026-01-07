LEGO, tutti i dettagli sul sistema SMART Play presentato al CES 2026

Il CES 2026 in corso a Las Vegas è il primo grande evento tech dell’anno e una vetrina speciale per tutti i produttori. Proprio in queste scenario altamente competitivo, LEGO Group ha lanciato quella che non esita a definire la più grande rivoluzione di sempre. L’azienda di Billund ha svelato al mondo il sistema SMART Play, una novità destinata a cambiare per sempre il mondo delle costruzioni.

Durante la presentazione ufficiale, l’azienda non ha esitato a sottolineare che si tratta di una rivoluzione epocale per l’azienda, al pari dalla creazione delle minifigure nel 1978. Il sistema SMART Play permetterà ai giocatori di divertirsi come non mai, redendo le costruzioni vive potendo reagire attivamente al modo di giocare.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Che si tratti di elicotteri, macchine da corsa o astronavi, il sistema SMART Play renderà memorabile ogni sessione di gioco. La tecnologia si basa sulla combinazione e interconnessione tra tre elementi: SMART Brick, SMART Tag e SMART Minifigure.

Scopri il LEGO SMART Play, la rivoluzione nel mondo delle costruzioni presentata al CES 2026. Gioca come mai prima d’ora.

Lo SMART Brick è un mattoncino 2×4 compatibile con tutti i mattoncini e le costruzioni esistenti al cui interno integra un accelerometro, luci e uno speaker. Questo mattoncino si collegherà automaticamente allo SMART Tag il cui compito è quello di identificare il tipo di costruzione.

In questo modo, lo SMART Brick potrà attivare il sistema di illuminazione e gli effetti sonori dedicati per ogni costruzione, rilevando i movimenti fatti dai giocatori e rendendo il gioco interattivo. Il sistema può rilevare come la costruzione viene mossa nell’aria, utilizzando effetti dedicati e garantendo il massimo divertimento.

I giocatori potranno utilizzare anche le SMART Minifigure, posizionandole all’interno della costruzione. Ogni SMART Minifigure reagirà in maniera diversa all’ambiente e al tipo di acrobazie eseguite attraverso suoni, stati d’animo e reazioni uniche, tutte gestite dallo SMART Brick. Inoltre, LEGO Group assicura che sono presenti reazioni uniche, minigiochi segreti, colpi di scena ed Easter egg tutti da scoprire per portare la rigiocabilità a livelli massimi.