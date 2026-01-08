LEGO SMART Play, scopriamo come funziona la rivoluzionaria tecnologia

LEGO Group ha presentato al CES 2026 di Las Vegas il nuovo sistema SMART Play, una tecnologia pensata per rivoluzionare il modo di giocare con i mattoncini danesi. Il sistema si basa sull’interconnessione tra tre elementi innovativi denominati SMART Brick, SMART Minifigure e SMART Tag. Le sinergie tra tali prodotti permette di dare vita alle costruzioni e reagire attivamente al gioco.

Andiamo ora ad analizzare ogni singolo componente di questa tecnologia messa a punto da LEGO. Il cervello di tutto il sistema è certamente lo SMART Brick, un mattoncino 2×4 che al suo interno integra diverse funzioni. Il blocco presenta luci reattive, un sintetizzatore sonoro, un accelerometro integrato oltre ad uno scanner per il riconoscimento dei colori ambientali.

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Tutti questi elementi reagiscono attivamente a come il mattoncino viene mosso, ruotato e inclinato, permettendo alle luci e al sonoro di offrire reazioni convincenti e sempre accurate. Tuttavia, per funzionare al meglio lo SMART Brick necessita di uno SMART Tag.

LEGO SMART Play offre un nuovo modo di giocare: scopri come i mattoncini interagiscono grazie alla tecnologia avanzata

Infatti, è quest’ultimo ad indicare su quale tipo di costruzione è stato posizionato e attivare le funzionalità dedicate. Lo SMART Tag permette di identificare se si sta giocando con un elicottero, un razzo, un’auto da corsa o qualsiasi altro set LEGO. In questo modo verranno si attiveranno le feature dedicate garantendo una immersività completa.

Il sistema può anche rilevare la presenza delle SMART Minifigure, anch’esse uniche e speciali. Ogni personaggio LEGO avrà una personalità unica che si traduce in stati d’animo e reazioni diverse a seconda del tipo di mezzo e gioco. Sarà possibile sentirne i rumori attraverso lo SMART Brick e questo comporterà che mettere una Minifigure spericolata a bordo di un aereo provocherà euforia mentre far pilotare un mezzo ad un personaggio pauroso, provocherà urla di terrore.

Giocare con i LEGO compatibili con SMART Play permetterà di dare vita ad avventure sempre diverse e permetterà di scoprire combinazioni uniche e divertenti.